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Будем обращаться к Данилко: языковой омбудсмен объяснил, что будет Верке Сердючке за песни на русском

Автор
Артур Гор Артур Гор
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Автор
Тарас Кремень
Тарас Кремень

Андрей Данилко исполнил на концерте три песни на русском

Публичное исполнение Андреем Данилко (творческий псевдоним – Верка Сердючка) песен на русском языке не содержит признаков нарушения законодательства. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Напомним, что 17 мая в столичном загородном комплексе отдыха Osocor Residence состоялся концерт Верки Сердючки. Некоторые из своих песен Андрей Данилко исполнил на языке оригинала, то есть на русском. В частности, речь идет о композициях "Все будет хорошо", "Я не поняла", "Дольче Габбана".

Публичное исполнение российских песен возмутило пользователей соцсетей. Впрочем, по словам уполномоченного, нарушения законодательства не было.

- Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он гражданин Украины и это [песня] есть в официальном репертуаре, то — не запрещено, — отметил Тарас Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка объяснил, что русский в Украине не запрещен.

– Но! По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни. Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры, — подчеркнул Кремень.

По словам защитника украинского языка, в адрес его офиса уже поступило несколько жалоб по поводу концерта Андрея Данилко.

– Часть граждан действительно обеспокоена нарушением языковых прав. Со своей стороны мы будем обращаться к организаторам [концерта], к исполнителю, к Министерству культуры как к регулятору в сфере культуры и информационной политики и за разъяснениями, и для того, чтобы украинского языка действительно было больше, – резюмировал Тарас Кремень.

Напомним, что атмосфера в Украине настолько очистилась, что к широкому употреблению возвращаются аутентичные украинские слова.

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#Закон #Украинский язык #Русский язык #Андрей Данилко #Тарас Креминь #Обмудсмен #Вєрка Сердючка