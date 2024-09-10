Русскоязычных будет ловить языковой патруль? Нововведение появится на западе Украины, но только в одном городе

Мнения людей по этому поводу разделились

С октября в Ивано-Франковске появятся "языковые инспектора". Они будут противодействовать распространению русского языка на улицах города.

Такое заявление сделал городской голова Руслан Марцинкив. Пользователи сети отреагировали на нововведения.

"Во Франковске введем общественную инициативу — языковые инспектора", — отметил мэр.

Он объяснил, что это будет новая структура. Марцинкив отметил, что обсудил детали этой инициативы даже с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кремнем.

Кроме того, мэр Ивано-Франковска призвал жителей города записываться на языковые курсы в рамках Программы украинизации памяти Ирины Фарион, направленной на популяризацию украинского языка среди граждан.

Пользователи сети с изумлением встретили новость. Некоторые даже упомянули статью 10 Конституции Украины, которая утверждает, что государственным языком в Украине является украинский язык. Однако гарантируется свободное использование и других языков национальных меньшинств Украины. В том числе и русского.

Так, люди под новостью оставили следующие комментарии: "Европа. Демократия прогрессирует."; "Что там по Конституции?"; "Ивано-Франковская область отстает в мобилизации…а на фронт эти патрули не отправить?"; "Других проблем же нет в городе 🤡"; "Мм надо сделать новую службу, чтобы отмыть бабки?)"; "Немного невменько он, я люблю наш язык, но это слишком".

Были и те, кто поддержал инициативу.

Ранее "Телеграф" сообщил, что военная честно ответила, сколько в армии русскоязычных и конфликтуют ли на фронте из-за языкового вопроса.