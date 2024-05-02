Хватит "ласковой" украинизации, нужна наступательная: языковой омбудсмен сделал заявление

Россияне пытаются уничтожить украинский язык

Украина должна перейти от "ласковой (оборонной)" к "наступательной украинизации" страны. Она должна предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

Такое мнение высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он подчеркнул, что украинский язык находится под прицелом русских преступников.

"Угрозы и убийства людей, сожженные библиотеки и школы, уничтоженные памятники жертвам Голодомора и участникам боевых действий, замена вывесок и завоз пропагандистской литературы — среди примеров лингвоцида", — отметил Кремень.

По словам языкового омбудсмена, укрепляя украинский язык, государство усиливает национальную безопасность и защищает территориальную целостность, заботится о будущем и отстаивает право каждого гражданина. Кремень подчеркнул, что дух свободы, отваги, единства и борьбы приближает победу Украины.

Напомним, за первый квартал 2024 года, начиная с января по март, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил 569 обращений, касавшихся нарушений языкового закона. Больше всего сообщений о нарушении закона поступило из Киева.