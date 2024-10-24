Активістка вимагає перейменувати улюблений бургер українців: мовний омбудсмен відреагував на скаргу

Українська активістка досягла розгляду справи про порушення мовного законодавства в меню McDonald's на державному рівні

Історія громадянського активізму у сфері захисту державної мови отримала новий розвиток. Українка, яка виявила порушення правил транслітерації в меню McDonald's, домоглася розгляду справи на державному рівні.

Влітку 2023 року активістка Лілія Кривець розпочала комунікацію з українськими представниками McDonald's. Спроби розв'язати питання безпосередньо з компанією не мали успіху. Заявниця звернулася до Уповноваженого із захисту державної мови.

Суть проблеми

Справа стосується порушення відомого "правила дев'ятки" в українській мові при написанні назв страв іншомовного походження. Згідно з цим правилом, у загальних назвах іншомовного походження після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед наступним приголосним (крім й) необхідно писати "и", а не "і". Тобто, "Чизбургер" замість"Чізбургер", "Мак криспі" замість "Мак кріспі" і т.і.

Реакція мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови надав розгорнуту відповідь на звернення, що свідчить про серйозне ставлення до порушеної проблеми. Він також звернувся до представництва "МакДональдз" в Україні з проханням розглянути можливість зміни назв відповідно до чинного правопису. Справа перебуває на розгляді відповідних органів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мовний омбудсмен зробив гучну заяву. За його словами, Україна повинна перейти від "лагідної (оборонної)" до "наступальної українізації" країни.