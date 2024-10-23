Украина готовится в последний раз перевести часы, где в мире этого уже не делают

Около 140 стран мира либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики

Этой осенью в Украине планируется последний перевод часов. Страна перейдет на зимнее время и останется в нем, хотя президент Зеленский еще не подписал Закон об исчислении времени, а мнения политиков касательно нововведения радикально разделились.

"Телеграф" выяснил, в каких странах давно отказались от перевода часов, а в каких это стандартная ежегодная практика. Так, около 60 стран все еще переводят часы дважды в год, в том числе большинство государств ЕС, США, Канада и Великобритания.

В общей сложности, около 140 стран мира либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики. Среди них — Япония, отменившая перевод еще в 1950-х годах, а также Исландия (единственная в Европе), Казахстан, Грузия, Беларусь и Россия. Кроме того, отказались от летнего времени Китай, Индия, Сингапур, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Абхазия, Азербайджан и другие. На этих территориях используется фиксированное время без сезонных смен.

Страны Африки и Азии в целом также не осуществляют перевод часов, пользуясь единым стандартным временем. В Евросоюзе еще в 2019 году была принята рекомендация отказаться от перехода на летнее время, но большинство государств пока придерживаются старой привычки и переводят часы.

Планируется, что украинцы в последний раз переведут часы 27 октября в 4 утра. Стрелки сдвинутся на один час назад.

После этого система сезонного времени в Украине перестанет действовать, а на территории государства закрепится единое киевское время – UTC+2.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о какой будет смеркаться в Украине после перевода часов на зимнее время. В разных регионах по-разному.