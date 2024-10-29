Не говорите "фидбек": какие украинские слова использовать вместо популярного англицизма

Какие украинские слова передают это понятие

В украинской деловой среде и повседневном общении все чаще можно услышать англицизм "фидбек". Однако следует помнить, что в украинском языке есть собственные слова, прекрасно передающие это понятие.

"Телеграф" рассказывает, почему стоит отказаться от заимствования. А также какие удельные украинские соответствия использовать.

Что такое "фидбек" и почему его так часто употребляют

Слово "фидбек" (от англ. feedback) вошло в украинский язык вместе с развитием бизнес-культуры и социальных медиа. Его используют для обозначения:

реакции на определенную работу или действие,

оценки выполненного задания,

комментариев по качеству услуг,

ответы на запрос или обращение.

Украинские соответствия

В украинском языке есть несколько точных слов, которые могут заменить англицизм "фидбек":

Відгук – наиболее универсальный вариант.

Примеры употребления:

"Залиште, будь ласка, відгук про нашу роботу".

"Потрібен ваш відгук щодо виконаного проєкту".

Зворотній зв'язок – уместнее в деловом общении.

Примеры употребления:

"Чекаємо на ваш зворотний зв'язок"

"Надайте, будь ласка, зворотний зв'язок щодо роботи учнів"

Итак, вместо: "Дайте, будь ласка, фідбек щодо роботи учнів" правильно говорить:

"Прокоментуйте, будь ласка, роботу учнів",

"Надайте, будь ласка, відгук про роботу учнів",

"Очікуємо вашого зворотного зв'язку щодо роботи учнів".

Хотя слово "фидбек" и стало популярным в украинской деловой среде, следует отдавать предпочтение удельно украинским ответчикам — "відгук" и "зворотній зв'язок". Это не только обогатит вашу речь, но и поможет сохранить самобытность украинского языка во время активного проникновения англицизмов.

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