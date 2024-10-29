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Не говорите "фидбек": какие украинские слова использовать вместо популярного англицизма

Автор
Катерина Шполянская
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Фидбек – это англицизм
Фидбек – это англицизм. Фото Коллаж "Телеграф"

Какие украинские слова передают это понятие

В украинской деловой среде и повседневном общении все чаще можно услышать англицизм "фидбек". Однако следует помнить, что в украинском языке есть собственные слова, прекрасно передающие это понятие.

"Телеграф" рассказывает, почему стоит отказаться от заимствования. А также какие удельные украинские соответствия использовать.

Что такое "фидбек" и почему его так часто употребляют

Слово "фидбек" (от англ. feedback) вошло в украинский язык вместе с развитием бизнес-культуры и социальных медиа. Его используют для обозначения:

  • реакции на определенную работу или действие,
  • оценки выполненного задания,
  • комментариев по качеству услуг,
  • ответы на запрос или обращение.

Украинские соответствия

В украинском языке есть несколько точных слов, которые могут заменить англицизм "фидбек":

Відгук – наиболее универсальный вариант.

Примеры употребления:

  • "Залиште, будь ласка, відгук про нашу роботу".
  • "Потрібен ваш відгук щодо виконаного проєкту".

Зворотній зв'язок – уместнее в деловом общении.

Примеры употребления:

  • "Чекаємо на ваш зворотний зв'язок"
  • "Надайте, будь ласка, зворотний зв'язок щодо роботи учнів"

Итак, вместо: "Дайте, будь ласка, фідбек щодо роботи учнів" правильно говорить:

  • "Прокоментуйте, будь ласка, роботу учнів",
  • "Надайте, будь ласка, відгук про роботу учнів",
  • "Очікуємо вашого зворотного зв'язку щодо роботи учнів".

Хотя слово "фидбек" и стало популярным в украинской деловой среде, следует отдавать предпочтение удельно украинским ответчикам — "відгук" и "зворотній зв'язок". Это не только обогатит вашу речь, но и поможет сохранить самобытность украинского языка во время активного проникновения англицизмов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называть людей, которые влияют на мнения других. Этот англицизм тоже можно заменить.

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