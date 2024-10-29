Не говорите "фидбек": какие украинские слова использовать вместо популярного англицизма
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Какие украинские слова передают это понятие
В украинской деловой среде и повседневном общении все чаще можно услышать англицизм "фидбек". Однако следует помнить, что в украинском языке есть собственные слова, прекрасно передающие это понятие.
"Телеграф" рассказывает, почему стоит отказаться от заимствования. А также какие удельные украинские соответствия использовать.
Что такое "фидбек" и почему его так часто употребляют
Слово "фидбек" (от англ. feedback) вошло в украинский язык вместе с развитием бизнес-культуры и социальных медиа. Его используют для обозначения:
- реакции на определенную работу или действие,
- оценки выполненного задания,
- комментариев по качеству услуг,
- ответы на запрос или обращение.
Украинские соответствия
В украинском языке есть несколько точных слов, которые могут заменить англицизм "фидбек":
Відгук – наиболее универсальный вариант.
Примеры употребления:
- "Залиште, будь ласка, відгук про нашу роботу".
- "Потрібен ваш відгук щодо виконаного проєкту".
Зворотній зв'язок – уместнее в деловом общении.
Примеры употребления:
- "Чекаємо на ваш зворотний зв'язок"
- "Надайте, будь ласка, зворотний зв'язок щодо роботи учнів"
Итак, вместо: "Дайте, будь ласка, фідбек щодо роботи учнів" правильно говорить:
- "Прокоментуйте, будь ласка, роботу учнів",
- "Надайте, будь ласка, відгук про роботу учнів",
- "Очікуємо вашого зворотного зв'язку щодо роботи учнів".
Хотя слово "фидбек" и стало популярным в украинской деловой среде, следует отдавать предпочтение удельно украинским ответчикам — "відгук" и "зворотній зв'язок". Это не только обогатит вашу речь, но и поможет сохранить самобытность украинского языка во время активного проникновения англицизмов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называть людей, которые влияют на мнения других. Этот англицизм тоже можно заменить.