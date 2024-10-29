Не кажіть "фідбек": які українські слова використовувати замість популярного англіцизму
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Які українські слова передають це поняття
В українському діловому середовищі та повсякденному спілкуванні дедалі частіше можна почути англіцизм "фідбек". Однак варто пам'ятати, що в українській мові є власні слова, які чудово передають це поняття.
"Телеграф" розповідає, чому варто відмовитися від запозичення. А також які питомо українські відповідники використовувати.
Що таке "фідбек" і чому його так часто вживають
Слово "фідбек" (від англ. feedback) увійшло в українську мову разом із розвитком бізнес-культури та соціальних медіа. Його використовують для позначення:
- реакції на певну роботу чи дію,
- оцінки виконаного завдання,
- коментарів щодо якості послуг,
- відповіді на запит чи звернення.
Українські відповідники
В українській мові є кілька влучних слів, які можуть замінити англіцизм "фідбек":
Відгук – найбільш універсальний варіант.
Приклади вживання:
- "Залиште, будь ласка, відгук про нашу роботу",
- "Потрібен ваш відгук щодо виконаного проєкту".
Зворотний зв'язок – доречний у діловому спілкуванні.
Приклади вживання:
- "Чекаємо на ваш зворотний зв'язок",
- "Надайте, будь ласка, зворотний зв'язок щодо роботи учнів".
Отже, замість: "Дайте, будь ласка, фідбек щодо роботи учнів" правильно говорити:
- "Прокоментуйте, будь ласка, роботу учнів",
- "Надайте, будь ласка, відгук про роботу учнів",
- "Очікуємо вашого зворотного зв'язку щодо роботи учнів".
Хоча слово "фідбек" і стало популярним в українському діловому середовищі, варто надавати перевагу питомо українським відповідникам – "відгук" та "зворотний зв'язок". Це не лише збагатить ваше мовлення, але й допоможе зберегти самобутність української мови в час активного проникнення англіцизмів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати людей, які впливають на думки інших. Цей англіцизм теж можна замінити.