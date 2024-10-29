Не кажіть "фідбек": які українські слова використовувати замість популярного англіцизму

Які українські слова передають це поняття

В українському діловому середовищі та повсякденному спілкуванні дедалі частіше можна почути англіцизм "фідбек". Однак варто пам'ятати, що в українській мові є власні слова, які чудово передають це поняття.

"Телеграф" розповідає, чому варто відмовитися від запозичення. А також які питомо українські відповідники використовувати.

Що таке "фідбек" і чому його так часто вживають

Слово "фідбек" (від англ. feedback) увійшло в українську мову разом із розвитком бізнес-культури та соціальних медіа. Його використовують для позначення:

реакції на певну роботу чи дію,

оцінки виконаного завдання,

коментарів щодо якості послуг,

відповіді на запит чи звернення.

Українські відповідники

В українській мові є кілька влучних слів, які можуть замінити англіцизм "фідбек":

Відгук – найбільш універсальний варіант.

Приклади вживання:

"Залиште, будь ласка, відгук про нашу роботу",

"Потрібен ваш відгук щодо виконаного проєкту".

Зворотний зв'язок – доречний у діловому спілкуванні.

Приклади вживання:

"Чекаємо на ваш зворотний зв'язок",

"Надайте, будь ласка, зворотний зв'язок щодо роботи учнів".

Отже, замість: "Дайте, будь ласка, фідбек щодо роботи учнів" правильно говорити:

"Прокоментуйте, будь ласка, роботу учнів",

"Надайте, будь ласка, відгук про роботу учнів",

"Очікуємо вашого зворотного зв'язку щодо роботи учнів".

Хоча слово "фідбек" і стало популярним в українському діловому середовищі, варто надавати перевагу питомо українським відповідникам – "відгук" та "зворотний зв'язок". Це не лише збагатить ваше мовлення, але й допоможе зберегти самобутність української мови в час активного проникнення англіцизмів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати людей, які впливають на думки інших. Цей англіцизм теж можна замінити.