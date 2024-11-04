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Вы точно слышали это слово: что на украинском означает "рондель"

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Посуда для приготовления
Посуда для приготовления. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Дословно "rondelle" можно перевести как "кругленький" или "маленький круглый предмет"

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые кухонные предметы имеют такие удивительные названия ? Вот, к примеру, рондель. Это слово можно услышать на самой обычной кухне, но оно до сих пор вызывает удивление у многих хозяек.

"Что это?" – спросят одни. "А, это такая кастрюлька с ручкой!" – отвечают другие, даже не подозревая, что само название скрывает интересную историю.

Что такое рондель

Французское слово "rondelle" означает "кругляк" или "шайба". К нам оно попало через польский язык, где трансформировалось в rondel.

В украинской традиции этот предмет имеет несколько названий: рондель, рондельок, ронделик, рондлик. Все это одна и та же кастрюля с длинной ручкой, ставшая незаменимым атрибутом как профессиональных кухонь, так и домашних хозяйств.

Почему же обычная кастрюля получила такое особое название? Ответ кроется в ее форме – круглое основание, с высокими стенками, стало определяющей характеристикой этой кухонной утвари.

Со временем термин "рондель" расширил свое значение. Сегодня им называют не только традиционные кастрюли с одной длинной ручкой, но и подобную посуду с двумя ручками, которая сохраняет основные характеристики классической кастрюли — высокие прямые стенки и ровное дно.

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