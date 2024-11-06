Самая распространенная ошибка в украинском языке: как правильно писать "будь ласка"

Почему это словосочетание всегда нужно писать раздельно

Соблюдение правил правописания даже таких известных выражений, как "будь ласка", важно для сохранения чистоты и культуры украинского языка. Многие украинцы ошибаются в его написании, часто объединяя его в одно слово или ставя дефис.

Однако по правилам украинского языка это словосочетание всегда пишется раздельно. "Телеграф" объясняет, почему это словосочетание всегда нужно писать раздельно, а не через дефис или сливая в одно слово.

Правильное написание "будь ласка"

Согласно нормам украинского правописания, выражение "будь ласка" всегда следует писать раздельно. Когда "будь ласка" выступает как вставное слово, его с обеих сторон выделяют запятыми. Например:

"Дитино, люби свою країну, будь ласка!",

"Поясніть, будь ласка, ще раз".

Происхождение выражения "будь ласка"

Выражение "пожалуйста" состоит из двух отдельных слов:

"Будь" — форма повелительного наклонения глагола "быть", "Ласка" — милость, доброжелательность.

Вместе эти слова образуют вежливую форму просьбы или пожелания, что является сокращением от "ласковых".

Почему нельзя писать через дефис

Некоторые украинцы ошибочно полагают, что раньше "будь ласка" можно было писать через дефис. На самом деле это не так — во всех словарях украинского языка это устоявшееся словосочетание всегда писалось отдельно.

Такая ошибка может возникать из-за того, что люди привыкли к неправильному написанию и оно им кажется более "правильным". Это явление называется "коллективная память" — когда неправильное становится привычным.

Следовательно, нужно всегда писать "будь ласка" раздельно, без дефисов или слияния в одно слово. Это единственный правильный вариант в соответствии с нормами украинского языка.

Раньше "Телеграф" рассказывал, когда говорить по-украински "любий", а когда "будь-який". Эти слова часто путают.