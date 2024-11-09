Могут ли быть Кристины в Украине: редактор дала однозначный ответ

В украинском языке существует один правильный вариант данного женского имени

Спустя длительное время пребывания украинских земель в составе разных государств и империй, в частности в Российской империи и Советском Союзе, некоторые украинцы используют русифицированные варианты своих имен и называют своих детей так же. К примеру, в украинском языке есть женское имя Христина, но в паспорте она может быть записана как Кристина.

О том, каков правильный вариант данного женского имени, в Facebook ответила редактор Ольга Васильева. Она отметила, что в украинской антропонимике Кристина — это то же, что Кирилл и Никита. То есть имя уже употреблено с ошибкой.

Однако если так записано в паспорте, то следует называть женщину или девушку именно так, как она записана в паспорте.

Кроме того, носительницы этого имени могут говорить, что их так назвали в честь известной американской актрисы и исполнительницы песен Кристины Агилеры или в честь другой американской актрисы и продюсера Кристины Риччи.

Редактор также отметила, что даже во время войны России против Украины еще остаются немало граждан, которые будут защищать свое право сохранить русифицированные варианты своего имени.

Ранее "Телеграф" писал, каким образом можно назвать вечно недовольного человека на украинском языке.