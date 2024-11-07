Не Даша и не Наташа: как правильно на украинском сокращать женские имена

Никаких Ксюш и Лєн

Продолжительный период времени Украина была сильно связана с Россией, особенно во времена СССР, и это наложило определенный отпечаток на украинский язык и этнические имена. Так, большинство привычных нам женских имен сокращаются неправильно, ведь используется русифицированная форма.

Об этом пишет редактор Ольга Васильева. По ее словам, неправильно говорить Наташа, Даша или Алена.

Редактор подчеркнула, что современные сокращения имен не украинские, они в основном русские, и были созданы, чтобы наши языки меньше отличались друг от друга. Именно по этой же причине этнические имена приобретают популярность только сейчас, а раньше почти каждую вторую девочку называли Аня или Настя.

Как правильно сокращать женские имена:

Наташа — Ната, Наталка, Наталя;

Маша — Маруся, Марічка, Марійка;

Даша — Дара, Даруся, Дарця;

Глаша — Глафа, Глафця;

Катюша — Катруся, Катря, Катеринка;

Іріша — Іруся, Іринка, Орися, Оринка;

Ксюша — Ксеня, Оксанка;

Лєна, Альона — Олена;

Крістіна — Христина;

Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця.

Добавим, что окончание — ця в сокращенных формах женских имен —Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця и т.д. — чисто украинское.

Заметим, что мужские имена тоже имеют похожую проблему. Так, например, не Женя, а Геник, Генусь, Генько или Євгенко; не Діма, а Митько, Дмитрик или Дмитрусь и т.д.

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