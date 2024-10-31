Необычно и интересно звучат: пять древних украинских имен для девочек

Эти женские имена наполнены таинственностью

Древние украинские имена представляют собой отражение богатой украинской культуры и важных ценностей. Они напоминают о связи с предками и долгой истории нашего народа.

Древние имена олицетворяют силу, могущество и несокрушимость украинского народа. Они помогают ребенку чувствовать себя более уверенным и крепким. "Телеграф" собрал подборку мощных имен украинского происхождения для девочек.

Зоряна – старинное имя, возникшее еще у наших предков-славян. Оно означает "ясная заря". Такое женское имя было широко распространено в древности, хотя и сейчас его часто можно услышать.

– старинное имя, возникшее еще у наших предков-славян. Оно означает "ясная заря". Такое женское имя было широко распространено в древности, хотя и сейчас его часто можно услышать. Василина — популярное украинское имя, берущее начало от мужского — Василий. В свою очередь оно появилось от греческого слова "базилеус", что означает "царь".

— популярное украинское имя, берущее начало от мужского — Василий. В свою очередь оно появилось от греческого слова "базилеус", что означает "царь". Лада — редкое женское имя, что образовалось в древности. Оно берет начало из славянской мифологии, где Лада была богиней любви и красоты. "Лада" ассоциируется с гармонией, спокойствием и красотой. Поскольку имя происходит от слова "лад", то в целом оно означает "хорошая", "хорошая".

Акилина — необычное имя, которое попало в Киевскую Русь из Византии после принятия христианства и приобрело популярность. С латыни оно переводится как "орлица". Такое имя будет отличать ребенка от других и придавать определенную загадочность.

— необычное имя, которое попало в Киевскую Русь из Византии после принятия христианства и приобрело популярность. С латыни оно переводится как "орлица". Такое имя будет отличать ребенка от других и придавать определенную загадочность. Трояна – тоже интересно звучит и редко такое услышишь. Принято считать, что оно образовалось от названия старинного города на побережье Малой Азии — Троя. Редкое женское имя имеет значение "умножать".

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