"Легко любить россиян, имея ядерное оружие": книга лауреатки Букеровской премии разозлила украинцев

Писательница получила денежное вознаграждение и памятную статуэтку

Престижную Букеровскую премию в этом году получила британская писательница Саманта Харви за роман "Orbital", одними из главных героев которого являются российские космонавты. Эта книга стала очень популярной и только в этом году в Великобритании было реализовано 29 тысяч ее экземпляров.

Этот факт возмутил украинцев, которые негативно отреагировали на такой выбор жюри и раскритиковали книгу. Сама же автор посвятила свою победу тем людям, "которые выступают за мир, призывают к нему и работают для него".

Литературная премия The Booker Prize 2024 досталась писательнице из Британии Саманте Харви за роман "Orbital". Книга рассказывает об одном дне из жизни шести астронавтов, которые находятся на борту Международной космической станции.

Среди главных героев космонавты из США, Италии, Великобритании, Японии и двое астронавтов из России. Капитан корабля — россиянин. На борту они наблюдение за планетой через шестнадцать рассветов и закатов Солнца.

Каждый из героев делится своими воспоминаниями из детсва и россиянин в книге признается, что для него "наиболее щемящие и травматичные" воспоминания — это развал СССР.

Реакция украинцев на книгу "Orbital" Саманты Харви

Данная книга вызвала недовольство среди украинцев, которые упрекнули автора произведения в симпатиях к россиянам и их "облизывании".

Так, глава издательства "Фолио" Александр Красовицкий написал о том, что Саманта Харви "зализала тех русских и их Москву так, как не зализывали со времен наивных Лиона Фейхтвангера и Герберта Уэллса".

Он также добавил, что "легко любить россиян, имея ядерное оружие и сделав вид, что Будапештских соглашений не существует".

Украинская литературовед Анна Улюра еще в октябре оставила свою рецензию на эту книгу. Она отметила, что от данного романа "дергается глаз".

По ее словам, когда герои книги пролетают над разными частями планеты, то читателям их описывают. Однако автор не упоминает при этом Украину.

"Когда они пролетают над разными частями планеты, нам их описывают. Разные-разные частицы. Будет даже длинные несколько предложений о сияющей Москве, которая мелькает огоньками прямо в космос. Украины нет. Есть какая-то Восточная Европа, которая граничит с Россией. И за Румынией начинается Москва.

Командир миссии — русский.

Нет, они не разбились и не сгорели в финале. На земле начинается тайфун. Экипаж на орбите готовится к высадке на Луну.

Голуби мира. В вакууме", — резюмировала Улюра.

С мнением Анны Улюры также согласились некоторые известные украинские литературные блогеры, лидеры мнений и звезды:

Напомним, литературная премия The Booker Prize ежегодно вручают авторам в Великобритании с 1969 года. Она считается одной из самых престижных премий в этой области.

На Букеровскую премию художественной литературы могут претендовать произведения писателей любой национальности, написанные на английском языке и опубликованные в Великобритании или Ирландии.

За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.

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