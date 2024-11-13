"Легко кохати росіян, маючи ядерну зброю": книга лауреатки Букерівської премії розлютила українців

Письменниця отримала грошову винагороду та пам’ятну статуетку

Престижну Букерівську премію цього року здобула британська письменниця Саманта Гарві за роман "Orbital", одними з головних героїв якого є російські космонавти. Ця книга стала дуже популярною і лише цього року у Великій Британії було реалізовано 29 тисяч її екземплярів.

Цей факт обурив українців, які негативно відреагували на такий вибір журі та розкритикували книгу. Сама ж авторка присвятила свою перемогу тим людям, "які виступають за мир, закликають до нього і працюють для нього".

Літературна премія The Booker Prize 2024 дісталася письменниці із Британії Саманті Гарві за роман "Orbital". Книга розповідає про один день із життя шести астронавтів, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції.

Серед головних героїв космонавти із США, Італії, Великобританії, Японії та двоє астронавтів із Росії. Капітан корабля – росіянин. На борту вони спостерігають за планетою через шістнадцять світанків і заходів Сонця.

Кожен із героїв ділиться своїми спогадами з дитинства та росіянин у книзі зізнається, що для нього "найбільш щемливі" спогади — це розвал СРСР.

Реакція українців на книгу "Orbital" Саманти Гарві

Ця книга викликала невдоволення серед українців, які дорікнули автору твору у симпатіях до росіян та їхнє "облизування".

Так, глава видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький написав про те, що Саманта Гарві "зализала тих росіян та їхню Москву так, як не зализували з часів наївних Ліона Фейхтвангера та Герберта Веллса".

Він також додав, що "легко кохати росіян, маючи ядерну зброю і зробивши вигляд, що Будапештських угод не існує".

Українська літературознавець Ганна Улюра ще у жовтні залишила свою рецензію на цю книгу. Вона зазначила, що від цього роману "смикається око".

За її словами, коли герої книги пролітають над різними частинами планети, читачам їх описують. Однак авторка навіть не згадує про Україну.

"Коли вони пролітають над різними частинами планети, нам їх описують. Різні-різні частинки. Буде навіть довгі кілька речень про осяйну Москву, яка миготить вогниками прямо в космос. України нема. Є якась Східна Європа, яка межує з Росією. І за Румунією починається Москва.

Командир місії – росіянин.

Ні, вони не розбилися і не згоріли у фіналі. На землі починається тайфун. Екіпаж на орбіті готується до висадки на Місяць.

Голуби миру. В вакуумі", — резюмувала Улюра.

З думкою Ганни Улюри також погодилися деякі відомі українські літературні блогери, лідери думок та зірки:

Нагадаємо, літературна премія The Booker Prize щороку вручають авторам у Великій Британії з 1969 року. Вона вважається однією з найпрестижніших премій у цій галузі.

На Букерівську премію художньої літератури можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Великій Британії чи Ірландії.

За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.

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