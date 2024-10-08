Из-за презентации фотокниги о ЛГБТ киевскому книжному магазину начали угрожать

Основательница книжного магазина написала заявление в полицию

В столичном независимом книжном магазине "Збірка" собирались провести презентацию фотокниги немецкого фотографа Ситары Амброзио о жизни представителей украинского ЛГБТ комьюнити во время полномасштабного вторжения. Однако за пару дней до мероприятия в сторону "Збірки" посыпались угрозы.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала основательница книжного магазина Наталья Кузьменко. Девушка подчеркнула, что она защищала Украину от врага в рядах ВСУ, но теперь ей и ее бизнесу угрожают граждане ее же страны.

В книжном магазине "Збірка" поделились анонсом предстоящей презентации фотокниги авторства немецкого фотографа Ситары Амброзио под названием Fragile as Glass ("Хрупкие, как стекло"). Издание рассказывает о жизни квир-украинцев во время войны. Всего в фотокниге представлено пять историй.

На презентацию фотокниги была приглашена сама фотограф и два ее героя — Эдвард и Александр.

Через какое-то время основательница книжного магазина Наталья Кузьменко получила скриншоты комментариев из Telegram-канала, участники которого относят себя к "праворадикалам".

В комментариях авторы призывают всех желающих прийти на презентацию фотокниги и "подискутировать с извращенцами". Также на скриншотах есть откровенные призывы к насилию.

"Несколько дней назад мы анонсировали презентацию фотокниги немецкого фотографа Ситары Амброзио о жизни представителей украинского ЛГБТ комьюнити во время полномасштабного вторжения…Презентовать книгу мы пригласили фотографа и двух квир-героев книги.

Вскоре мне сбросили скриншоты с праворадикальных телеграмм каналов, в которых призывают прийти "поделиться своими взглядами" и "набить рожи подискутировать с извращенцами"", — написала Наталья Кузьменко в соцсети.

Стоит отметить, что основательница "Збірки" с начала 2022 по конец 2023 года служила в ВСУ, а после увольнения открыла книжный магазин на собственные средства. С открытия в начале 2024 года в магазине состоялось много образовательных ивентов как с украинскими, так и с иностранными культурными деятелями.

"Еще раз: граждане страны, которую я защищала от врага, угрожают мне и моему бизнесу в моей стране. Открыто призывая к насилию. Если проще — то набить морду. Мне очень больно, потому что после добровольной борьбы с внешним врагом, мне приходится бороться с врагом внутри страны. И враг этот — невежество, необразованность и манипулятивное информационное пространство", — говорится в сообщении.

Наталья Кузьменко подчеркнула, что она уже написала заявление в полицию, а мероприятие никто переносить или отменять не собирается. Оно пройдет 11 октября на территории книжного магазина.

Для справки: "Збірка" — это независимый книжный магазин, который специализируется на нонфикшене. Здесь можно найти литературу о дизайне, архитектуре, искусстве, культуре, социологии, урбанистике, истории, психологии, кулинарии, фотографии, артбуки, журналы и винил.

Над интерьером магазина работали современные украинские художники.

Владелица "Збірки" — бывшая военнослужащая Наталья Кузьменко. До полномасштабного вторжения она работала креативным менеджером, но сейчас все силы направила на развитие своего магазина, который стал для нее не просто терапией, а "чем-то гораздо большим".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что На Kyiv Pride пришли работники ТЦК и организаторы мероприятия сразу же заявили об ущемлении прав ЛГБТ-сообщества. Представители и участники прайд-движения подчеркнули, что понимают важность мобилизации и мер по ее обеспечению, но видят в этом притеснение ЛГБТ-сообщества.