Легендарный роман "Ведьмак" получил продолжение: когда выйдет новая книга

Автор возвращает сагу после 11-летней паузы

Легендарная сага-фэнтези "Ведьмак" наконец-то получила продолжение. Уже 1 декабря читатели смогут приобрести новый роман Анджея Сапковского.

Об этом сообщает "Nowa Fantastyka", которая уже 22 ноября опубликует один из отрывков новой книги. Отмечается, что она будет доступна сначала только на польском языке.

"В декабрьском номере "Новой фантазии", который в исключительном порядке поступит в продажу раньше обычного, ведь 22 ноября вас ждет анонс последнего романа Анджея Сапковского из вселенной "Ведьмак"", — говорится в сообщении.

Заметим, что последний роман из этой серии публиковался 11 лет назад в 2013 году. Однако уже в 2024 году появится новая книга, которую уже в 2025 году планируют перевести на несколько иностранных языков.

По словам польского автора, это должна быть история-приквел с участием Геральта, и она не будет входить в главную сагу. Он также отмечал ранее, что именно сериал "Ведьмак" вдохновил его на продолжение этой истории, но на написание новой книги понадобилось 2 года.

Напомним, что коллега Анджея Сапковского писатель Джордж Мартин, автор романа "Игра престолов", уже более 10 лет пишет "Ветры зимы". По его словам, в 2024 году он написал только несколько новых страниц как для "Ветров зимы", так и для продолжения "Огня и крови", ведь телевизионные проекты "съели" большое количество времени.

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