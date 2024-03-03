Киев читает: обзор самых ярких книжных магазинов и библиотек столицы

"Телеграф" узнал, где читающая публика Киева проводит время

В Киеве среди живописных улиц скрываются многочисленные книжные магазины и библиотеки, где можно найти произведения на любой вкус. "Телеграф" решил посетить несколько таких локаций, чтобы узнать, как сейчас поживают культурные точки Киева? Многие ли люди заинтересованы книгами и ходят читать? А также можно ли найти в этих местах единомышленников или даже любовь?

Ведь классическое кино порой изображало женщин, которые целенаправленно шли в книжный магазин, чтобы найти там умного и эрудированного мужчину.

Парламентская библиотека

Именно 3 марта 1866 г. в Киеве открылась первая публичная библиотека. Сейчас, как и 158 лет спустя, она стоит на улице Грушевского, 1, нося имя Ярослава Мудрого и статус Национальной библиотеки.

Наше знакомство с одной из старейших и богатых библиотек Украины началось со стандартной регистрации – оформление читательского билета.

Небольшой казус встретил нас уже в начале визита. Оказывается, читательский билет в год стоит 30 гривен, что совсем недорого. Тем не менее, кассы библиотеки принимают только наличные деньги.

Кто же сегодня носит наличные деньги? Этого мы не ожидали, поэтому вынуждены были искать банкоматы. К сожалению, единственным доступным вариантом оказался Ощадбанк, который, во зло, был закрыт на перерыв. Не имея другого выбора, мы обратились за помощью к прохожим. К счастью, дружелюбные мужчины выручили нас, предоставив наличные деньги в обмен на перевод той же суммы на их карту.

В конце концов кассиры библиотеки оказались удивительно приятными женщинами. Они поделились, что уже предлагали руководству ввести возможность электронного перевода для читательских билетов, но, к сожалению, их инициативы пока не нашли воплощения.

После оформления читательского билета нужно было сфотографироваться для пластиковой карты. Приветливая женщина кратко ознакомила с расположением основных отделов на каждом этаже библиотеки и указала направление читательского зала.

Без всяких сомнений читательский зал можно назвать жемчужиной библиотеки. Пространство очень большое. Здесь расположено много столов с настольными лампами, а потолок украшают изящные люстры.

По центру стоит пианино, иногда здесь организовуют выступления, фотозоны и тематические мероприятия. Однако, удивительно, сейчас здесь царит тишина и почти никого нет…

Здесь гостей встречает любезная Ирина Анатольевна. По ее словам, сейчас интернет является самым большим конкурентом для библиотеки. Число посетителей значительно уменьшилось после внедрения цифровых технологий. Впоследствии пандемия коронавируса забрала еще большую часть читателей, ведь люди, охваченные страхом заразиться, начали изолироваться. Сейчас полномасштабная война в стране делает посещение библиотек еще менее безопасным.

Среди посетителей элита и рядовые студенты

Как рассказывают в библиотеке, у них есть постоянные гости – более старшее поколение. Молодежь использует библиотеку в качестве коворкинга, приходя с ноутбуками для работы. Пик посещений выпадает на сессию, когда студенты ищут необходимые материалы для обучения.

Известные лица также не обходят библиотеку стороной. Раньше, когда здесь действовал центр правовой информации, в нее приходило немало депутатов и юристов, ища информацию для судебных дел.

Старейшие и редкие книги, сохранившиеся со времен основания библиотеки, находятся в специальном фонде на Подоле. Доступ к нему ограничен, ведь эти издания требуют особых условий хранения и бережного отношения.

Конечно, среди такой большой коллекции книг есть советская и русская литература. Эти книги обычно отправляются на обмен или резерв. Однако ценные экземпляры хранятся в хранилище, ведь библиотека стремится собирать и беречь уникальные издания.

К сожалению, главный читальный зал был пуст, и не с кем было поделиться своими мыслями о литературе.

Новый формат – кофейни с книгами

Кроме роскошных читальных залов центр Киева богат атмосферными кафе. В таких местах можно сочетать приятное с полезным: выпить кофе и почитать книгу. Сегодня это стало популярным форматом.

Одним из таких является локальная кофейня "Обложка". И хотя может показаться, что молодежь больше не читает бумажные книги — уютный интерьер и непринужденная атмосфера кафе делают подобные места настоящим магнитом для студентов.

Здесь по желанию вы точно найдете новых друзей, ведь сюда часто заходят умные и креативные люди, всегда открытые к общению. Разговоры молодежи нередко касаются новых проектов, которыми они занимаются, или интересующих их политических событий.

А еще здесь проводятся литературные вечера и чайные церемонии. Со всем тем уют кофейни имеет и обратную сторону – из-за небольшого количества мест здесь иногда бывает сложно найти свободный столик.

Новый большой магазин в центре

В феврале начал работу большой книжный магазин на главной улице столицы — "Сенс". Заведение расположено по соседству с Киевским горсоветом.

В "Сенсе" уже бурлит жизнь! Несмотря на то, что культурные мероприятия, пресс-конференции, творческие встречи с авторами и литературоведами запланированы позже, здесь уже сейчас царит атмосфера уюта и единения людей.

Молодежь, которая составляет большинство посетителей, живо общается и делится впечатлениями.

Тут работает бар и полноценная кухня. За длинным столом я встретила девушку, с которой мы сразу же нашли общий язык и даже подружились. 21-летняя Виктория рассказала, что узнала о книжном магазине "Сенс" по TikTok. Ее приятно поразил высокий уровень знаний консультантов, всегда готовых помочь с выбором книги.

Студентка поделилась, что искала книгу по психологии, но не помнила, как выглядит обложка. Но, буквально по минимальному описанию, девушки консультанты поняли, о каком издании идет речь.

Крупнейший частный книжный магазин в столице

Ради любопытства "Телеграф " также посетил один из самых популярных книжных магазинов, который в последнее время на слуху у многих киевлян – Readeat.

На двух просторных этажах общей площадью 460 кв. м владельцы разместили около 10 000 книг разного жанра: от классики до современной литературы. Есть даже манги и литература на английском. К тому же то, что сейчас ходит буктоком.

Здесь можно как приобрести книги, так и просто посидеть и почитать. Помещение также сочетает в себе кафе с десертами и сувенирный стеллаж.

Как удалось понять: в этом месте собирается много людей, увлекающихся эстетикой и ведущих блоги. Кажется, это отличная возможность познакомиться с интересными и привлекательными девушками.

Как рассказала одна из девушек "Телеграфу", одним из ее самых любимых уголков книжного магазина является "гостиная Гриффиндора". Она оформлена в стиле любимого факультета юных волшебников из серии книг Гарри Поттер. Речь о винтажной мебели, ковре на полу и других элементах декора.

Мария иногда приходит сюда на презентации книг и автограф-сессии. Здесь часто проходят концерты, литературные вечера и другие интересные события.

Сложилось впечатление, что Readeat уже имеет свой "клуб" комфортных и интересных людей, разделяющих любовь к книгам, музыке и искусству.

Несмотря на то, что книжный магазин открылся только недавно, он уже успел завоевать любовь киевлян. Здесь всегда многолюдно, так что предупреждаем, что найти свободное место за столиком может быть сложно…

В последнее время все больше заведений воплощают идею соединить возможность не только приобрести хорошую книгу, но и уютно провести время за кофе или полноценным приемом пищи. Кроме того, это закрепляют эффективным маркетингом, который привлекает внимание и повышает посещаемость.

Поэтому, если вы хотите найти людей, которые разделяют ваши увлечения, или даже любовь, ведь и такое возможно, то вам стоит попробовать подобный формат.