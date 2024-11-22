Забудьте про "Юру", "Сашу", "Альошу" и "Діму": как правильно обращаться к ним на украинском

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

В Украине существует богатое разнообразие имен, каждое из которых имеет свою уникальную историю и значение. Однако многие украинцы до сих пор не знают, как правильно образовывать ласковые формы традиционных украинских имен, часто используя русифицированные варианты.

Учительница украинского языка поделилась правильными формами ласковых обращений к распространенным мужским именам. Речь идет об именах Дмитрий, Юрий, Алексей, Григорий, Гордей.

"Сегодня шесть мужских имен. Как правильно ласково обращаться на украинском? Не Юра, а Юрко, Юрчик, Юрась. Не Діма, а Митько, Дмитрик, Дмитрусь. Не Гордій, а Гордійко, Гордусь. Не Саша, а Сашко, Олелько, Лесик. Не Альоша, а Олекса, Олешко, Лесь. Не Гріша, а Гришко, Гриць, Гринько (укр) ", — говорит учительница.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском называть отчество детей Юрия. А также, как правильно писать Григория и Илью.

Кроме того, также рассказывали, как правильно называть куст с орехами. Стоит отметить, что слово "Орешник" используется только как транскрипция названия российской межконтинентальной ракеты, которой 21 ноября, по словам Путина, РФ нанесла удар по Днепру. В этом случае название не переводят на украинский язык.