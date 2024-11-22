Не "спалахуйка": как на украинский правильно перевести "зажигалка"

Существует один правильный ответ и несколько интересных синонимов

Во время общения на украинском языке люди могут использовать суржик или русизмы, которые портят язык. Одним из таких слов является "зажигалка", которую ошибочно могут переводить "спалахуйка", но это неправильно.

Как отмечается на портале "Словотвір", на украинском правильно говорить "запальничка". Кстати, у этого слова есть несколько интересных синонимов, которыми можно разнообразить язык.

Заметим, что не следует путать "зажигалку" со словом "спалахуйка". Это одно из немногих слов, которые власти СССР создали, чтобы осквернить украинский язык. "Зажигалка" – от "жечь", "зажигать", а в украинском языке – "запальничка" от "палити", "запалювати".

Какие синонимы зажигалки предлагает портал "Словотвір":

кресало

огниво

паливо, палильце

займало, займальце

запальниця

вогняна

вогнянка

Вышеизложенные слова помогут разнообразить словарный запас, они не являются обязательными в использовании.

Напомним, что нередко можно услышать, как на украинском языке спрашивают "Яка година?", чтобы уточнить время. Однако так говорить неправильно. Еще одним вариантом этого вопроса можно считать "скільки годин/у скільки годин?". Но и так спросить о времени нельзя. Единственный правильный вариант — "котра година/о котрій годині?".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть яичные блюда и почему не следует говорить "яйцо всмятку".