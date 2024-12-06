А как же популярное шоу? В украинском языке нет слова "холостяк", как надо называть неженатого мужчину

Украинский язык стоит того, чтобы искоренять из него русизмы

Украинский язык — богатый и колоритный, и нет никакой необходимости использовать калькированные из русского слова. Однако это делают даже с экранов телевизоров — например, слова "холостяк", оказывается, в украинском языке не существует, однако именно так называется популярное телевизионное шоу.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала в своем Instagram, как правильно по-украински называть холостого мужчину. По ее совам, слово "холостяк" несвойственно украинскому языку.

Языковед объяснила, что с давних времен в Украине холостого мужчину называли "парубком". А зрелого мужчину, который никогда не был женат – "старим парубком".

"Парубок — это и молодой человек и юноша. А слово "холостяк" украинскому языку несвойственно. Это — калька с русского", — говорит она.

Это подтвердил и языковед, известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире программы "Завтрак с 1+1". Он отметил, что слова "холостяк" нет в украинских словарях.

"Кстати, советую избегать слова "холостяк", его нет даже в славном словаре Гринченко (украинский писатель Борис Гринченко — Ред.). Издавна неженатого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину старшего возраста — "старим парубком", — отметил Авраменко.

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