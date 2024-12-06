Забудьте фразу "с легким паром". Как правильно заменить эту кальку на украинском языке

Это нужно запомнить раз и навсегда

Многие украинцы начали переходить в повседневном общении на родной язык. Однако перед ними стали возникать трудности с переводом привычных русских фраз.

Это касается и выражения "с легким паром", обычно используемого в качестве пожелания хорошего здоровья после бани. Языковед Александр Авраменко в эфире программы "Завтрак с 1+1" объяснил, что дословно перевести его правильно не получится.

"Это выражение в русском языке используют как пожелание доброго здоровья после бани или ванной, когда человек после водных процедур выходит как бы обновленным, чувствует облегчение", — рассказал он.

По словам языковеда, в украинском языке слово "пара" более употребляется как существительное женского рода — это она. Буквально же переводить фразеологизмы нельзя, а этикетные формулы пожелания — это устойчивые соединения слов, те же фразеологизмы, акцентировал языковед. Авраменко отметил, что украинские словари предлагают этой русской фразе следующие соответствия: "доброго здоров'я" или "приємного спочинку".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском хвалить умных. Ведь "умничка" – это калька с русского.