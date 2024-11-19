Не говорите "жесть": какие украинские слова передают сильные эмоции

Когда происходит что-то неожиданное или шокирующее, многие по привычке восклицают русское слово "жесть"

Часто в моменты шока или неприятного удивления можно услышать крик "це жесть". Однако следует помнить, что это русскоязычное изречение, которому немало украинских соответствий.

"Телеграф" напоминает, что "жесть" – чисто русское слово, первоначально означавшее тонкий лист стали с защитным покрытием из цветного металла. В разговорном русском языке оно приобрело переносное значение как сокращение от слов "жестко" или "жестоко" для обозначения чего-то неприятного или шокирующего.

Как отмечал знаменитый языковед, профессор Александр Пономарев, в украинском языке слова "жесть" не существует вообще. Для обозначения строительного материала используются удельно украинские слова "жерсть" или "бляха". Например, российское "жестяная банка" на украинском — "бляшанка".

Украинские соответствия на все случаи жизни

Украинский язык предлагает широкий выбор эмоционально окрашенных возгласов, которые можно использовать в зависимости от ситуации:

"Страх" или "жах" – передают негативную реакцию с ироническим оттенком, подчеркивая избыточность переживаний;

– передают негативную реакцию с ироническим оттенком, подчеркивая избыточность переживаний; "Лихо" или "лишенько" — выражают негативную реакцию с оттенком сожаления или сострадания;

— выражают негативную реакцию с оттенком сожаления или сострадания; "Трясця" – эмоциональный возглас для выражения сильных, преимущественно отрицательных эмоций;

– эмоциональный возглас для выражения сильных, преимущественно отрицательных эмоций; "Ой леле" – универсальный крик, который может передавать разные негативные эмоции: от удивления к сочувствию.

Для более нейтральных ситуаций можно использовать возгласы "овва" и "отакоъ", которые в большинстве своем выражают удивление. Есть богатый выбор выражений, которые точно передают разные оттенки чувств и реакций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как общаться на украинском в общественном транспорте. С помощью этих фраз можно смоделировать разные ситуации.