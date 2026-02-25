Укр

Подозреваемый в убийстве Портнова был задержан в Германии: что о нем известно

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Андрей Портнов Новость обновлена 25 февраля 2026, 19:55
Андрей Портнов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Полиция Испании арестовала подозреваемого в убийстве Андрея Портнова в Германии. По предварительной информации, он украинец.

Полицейские считают, что к преступлению были причастны несколько человек, а задержанный является непосредственным исполнителем. Об этом сообщает испанское издание Antena 3 News.

"Национальная полиция Испании арестовала подозреваемого в убийстве Андрея Портнова в Германии. Арест был произведен Отделом убийств №5 Главного управления полиции провинции Мадрид. Подозреваемый – украинец, считающийся исполнителем преступления", — говорится в сообщении СМИ.

Андрей Портнов
Андрей Портнов

Новость дополняется…

Теги:
#Германия #Убийство #Подозреваемый #Андрей Портнов #Затримання