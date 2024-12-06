А як же популярне шоу? В українській немає слова "холостяк", як треба називати неодруженого чоловіка

Українська мова варта того, щоб вкорінювати з неї росіянізми

Українська мова — багата та колоритна, і немає жодної потреби використовувати кальковані з російської слова. Проте це роблять навіть з екранів телевізорів — наприклад слова "холостяк", виявляється, в українській мові не існує, проте саме так називається популярне телевізійне шоу.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла у своєму Instagram, як правильно українською називати неодруженого чоловіка. За її совами, слово "холостяк" невластиве українській мові.

Мовознавиця пояснила, що з давніх-давен в Україні неодруженого чоловіка називали "парубком". А немолодого чоловіка, який ніколи не був одруженим — "старим парубком".

"Парубок — це і молодий чоловік і юнак. А слово "холостяк" українській мові невластиве. Це — калька з російської", — каже вона.

Це підтвердив й мовознавець, найвідоміший вчитель України Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Він зазначив, що слова "холостяк" немає в українських словниках.

"До речі, раджу уникати слова "холостяк", його немає навіть у славетному словнику Грінченка (український письменник Борис Грінченко — Ред.). Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають "парубком", а чоловіка старшого віку — "старим парубком", — наголосив Авраменко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно просити пробачення українською. Чому не варто казати "вибачаюся".