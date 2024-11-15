Не говорите "кульок": как выбрать правильное слово в украинском языке

Слово "кульок", активно употребляемое в обыденном языке, на самом деле является заимствованием из русского

Слово "кульок" стало предметом дискуссии среди языковедов, поскольку оно заимствовано из русского языка и часто считается суржиковым. В Украине это слово используют для обозначения полиэтиленовых пакетов.

Но его этимология и современное использование вызывают сомнения. "Телеграф" выяснил, почему следует избегать слова "кульок".

Заимствование по русскому языку

Слово "кульок" происходит из русского языка, где оно использовалось для обозначения маленького мешка или пакета. Языковеды советуют избегать этого термина, поскольку он не является украинским и может считаться частью суржика.

Альтернативы слову "кульок"

Вместо слова "кульок" языковеды рекомендуют использовать следующие термины:

Пакет

Торба

Пакетик

Торбинка

Мішок

Мішечок

Словарь украинского языка в 11 томах (СУМ-11) определяет пакет только как бумажный мешок, что делает его значение устаревшим в современном контексте. Сегодня слово "пакет" включает различные материалы и формы, включая пластиковые и целлофановые пакеты.

Эти слова не только оригинальные украинские соответствия, но и отражают более широкий спектр значений и форм, которые могут быть использованы в разных контекстах. В целях сохранения чистоты и богатства украинского языка следует выбирать удельные термины, которые лучше отражают современные реалии. Употребление слов типа "пакет", "торба" или "мішок" поможет избежать недоразумений и сохранить языковую идентичность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "насморк" на украинском языке. Потому что это слово – типичный пример суржика, который засоряет украинский язык.