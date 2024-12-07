Всю жизнь думали, что ошибка: есть ли слово "здрастуйте" в украинском языке

Есть еще очень много слов-паразитов, которые следует обходить

В нашем языке есть много слов, схожих по звучанию с иноязычными, поэтому не стоит бояться ими использоваться в повседневном общении.

"Телеграф" расскажет, можно ли употреблять слово "здрастуйте", когда здороваешься. А также можно ли его заменить другими словами.

Существует ли в украинском языке приветствие "здравствуйте"

На портале "Ukrainian Language" языковеды объясняют, что это слово встречается в произведениях многих украинских классиков от XIX до XXI века. Да, оно похоже на русскую лексему "здравствуйте", но это связано с тем, что большинство восточноевропейских языков принадлежат к одной группе – праславянскому. Поэтому его не следует считать русизмом или калькой.

Следует отметить, что слово "здрастуйте" мы можем встречать в произведениях Панаса Мирного, Пантелеймона Кулиша, Александра Довженко, Олеся Гончара, Ивана Багряного, Павла Загребельного и других. Языковеды рекомендуют употреблять его в повседневном общении, а в официально-деловом лучше использовать синонимы.

Как по-украински здороваться нельзя

Есть еще очень много слов-паразитов, которые следует обходить. Если слово "здрастуйте" допустимо на приветствие, то есть такие лексемы, которые не следует употреблять, потому что они искажают наш язык. Например:

"прівєт";

"здрастє".

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