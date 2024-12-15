В киевском театре языковой скандал — по-украински говорил только один "простак"

Это происходит в то время, когда посреди спектакля происходит стабилизационное отключение электричества.

В воскресенье, 15 декабря, в Киеве произошел языковой скандал. В театре "Сузирья" на спектакле "Вы постель брать будете?" звучало русское выступление.

Об этом сообщила одна из посетителей Анастасия Дмитрук. По ее словам, 90 из 100 минут были на русском языке.

Она пишет, что перед началом спектакля художественный руководитель театра Алексей Кужельный предупредил гостей, что в начале действа главная героиня будет говорить на русском языке, и пошутил, что никто еще не умер от услышанного здесь русского, мол, все нормально и если кому надо, то он имеет листочки с переводом ее реплик на украинский.

"Ну, думаю, ок. Может там какие-то реплики входные для смеха, задать настроение, что ли. Но оказалось, что главная героиня говорила на русском 90 минут из 100, примерно. В спектакле героев двое. Русскоязычная учительница "интеллигентка" и украиноязычный "простяк", проводник Укрзализныци — "троечник с задатками хулигана", — добавляет она.

Затем она добавила, что по завершению импрезы они с родителями стали свидетелями, как русскоязычные же гости возмущались от этого позиционирования, этого московского затертого нарратива: интеллигентам — русский, а простакам, работягам — украинский.

"Я абсолютно искренне потрясена этим всем. Если бы еще использованный русский, который так защищал на входе художественный руководитель театра, хотя бы нес добавленную стоимость спектаклю — но нет! Вообще никакого смысла или оправдания в этой постановке ей нет. Потерял бы спектакль от того, что главная героиня говорила бы с самого начала на украинском — нет! Там в принципе языковой вопрос не поднимался, не раскрыт и суть всей импрезы была не в нем. Так в чем же суть?! Почему со сцены театра в сердце Киева звучит русский язык? Почему художественный руководитель театра защищает это право? Автор пьесы Анатолий Крым — "русскоязычный писатель, драматург, сценарист родом из Украины". Из этого всего напрашивается метафорический вопрос к руководителю театра: Так чей же Крым?", — спрашивает женщина.

Она пишет, что все это происходит в то время, когда среди спектакля происходит стабилизационное отключение электричества, когда государство на грани выживания, когда в обществе кризис всех кризисов находятся люди, имеющие аргументы в защиту русского языка на сценах украинских театров.

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