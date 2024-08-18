Из-за просьбы говорить на украинском: во Львове произошел языковой скандал, при чем здесь Фарион и ее смерть (видео)

Женщины угрожали киевлянке

Во Львове женщины набросились на киевлянку, которая попросила их разговаривать по-украински. В ответ те обозвали девушку "нелепой любительницей Фарион".

Об инциденте рассказала потерпевшая Олеся Сащук. По словам девушки, она возвращалась с Лычаковского кладбища, где чтила память языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

По дороге она вошла в магазин. Там она услышала русский язык из уст посетителей. Киевлянка рассказывает, что подошла к женщинам и попросила их "разговаривать в украинском магазине на украинском языке". В ответ девушка услышала обиды и угрозы. Женщины употребляли нецензурные слова в ее адрес и обозвали "нелепой любительницей Фарион".

Рассказывая о пережитом, Олеся заметила, что ее до сих пор "трясет" от случившегося. Девушка рассказала, что сама раньше общалась по-русски. Но Ирина Фарион помогла ей перейти на украинский.

Киевлянка говорит, что не может быть "никаких отмазок", чтобы избегать изучения украинского языка.

Ранее "Телеграф" писал, что в Заливе выгнали посетительницу кафе за просьбу перейти на украинский язык.