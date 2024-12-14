Одесский блоггер с более чем полуторамиллионной аудиторией продвигает российскую пропаганду: детали скандала (фото и видео)

Он родом из оккупированного Луганска, но почему-то не захотел жить под РФ

Блогер Макс Рудада, живущий в Одессе, публично продвигает российские нарративы и насмехается над украинцами. Он ведет страницы в запрещенной российской соцсети ВКонтакте, в Instagram и канал на YouTube, где имеет 1,69 млн подписчиков.

О нем рассказал украинский активист, общественный деятель, блогер и волонтер Демьян Ганул на своей странице в Facebook. Родом Рудада из оккупированного Россией Луганска, однако почему-то не захотел там жить, когда туда пришла Россия, а переехал в Одессу.

Кроме того, как свидетельствуют фото на странице Рудады, он по меньшей мере дважды после оккупации Луганска РФ ездил в Москву. Также он жил по российскому времени, потому что ему так удобнее.

"Обычный латентный сепаратист, который почему-то до сих пор в Украине, ему не нравятся украинские законы, он против украинского языка. Также, "блохер" пытается продвигать тему, будто бы в Украине нет свободы слова. Все по российской методичке", — пишет Ганул.

На своем YouTube-канале Рудада указал, что он "простой парень". В Instagram указано, что он "снимает социальные эксперименты".

Как рассказывал "Телеграф", на съемках 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" произошел языковой скандал. После первой вечеринки проект покинула участница Юлия Шкурлей, которая рассказала, что из шоу вырезали скандальный момент с языковым вопросом.