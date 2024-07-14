"На заборе тоже написано": в случился Одессе языковой скандал, полиция не помогла (видео)

Этот скандал еще получит продолжение

В Одессе между охранником-парковщиком и клиенткой вспыхнул языковой скандал. Мужчина не хотел обслуживать ее на украинском языке и просил предоставить закон, который обязывает его это делать.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал общественный активист Деньян Ганул. По его словам, возле гостиницы "Черное Море" на улице вице-адмирала Азарова на платной стоянке охранник-парковщик отказался обслуживать клиентку на украинском языке.

Мужчина наотрез отказался говорить на украинском и сказал, что он не должен этого делать. Кроме того, он сказал клиентке, что есть такой закон, который позволяет ему говорить на русском языке.

"Я проезжал мимо и решил попытаться решать эту проблему через полицию. Мужчина не представился и начал говорить, что языковой закон распространяется только на государственных служащих, и вообще, почему я должен проверять документы у объекта хозяйствования", — пишет Ганул.

Он также пытался доказать правоохранителям, что парковщик работает в сфере услуг, он находится на своем рабочем месте, а значит должен говорить с клиентами на украинском. Однако полицейские требовали показать законодательные акты, которые бы обязывали парковщика общаться на украинском с клиентом. А затем и вовсе заявили, что такой нормы в законе нет.

"Относительно ватного парковщика, еще вернемся, устанавливаем владельцев стоянки, законна ли она вообще", — добавил активист.

Полицейская также вступила в диалог с активистом и поддержала коллегу, что такой нормы нет в законе.

"Нет там такого, покажите. На заборе он тоже написан. И вы верите этим источникам?" — сказала полицейская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Тарас Кремень уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, сколько сфер в Украине нарушили закон о языке.