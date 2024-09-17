"Смотрят, как на клоуна": в Одессе произошел языковой скандал с известной блогершей (видео)

Девушка пожаловалась на отношение к себе со стороны арендодателя

В Одессе произошел языковой скандал между женщиной, которая сдавала квартиру и блогером Машей Батиг, которая сняла это жилье. Арендодатель в грубой форме нахамила девушке, сказав: "с бандеровцами одни проблемы".

Об инциденте Батиг рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok, пишет издание Новини.Live. По словам девушки, она сняла квартиру через бабушек на вокзале.

В тот день примерно в 23:30 Мария обнаружила, что потеряла ключи и попросила владелицу дать ей запасные, чтобы было где переночевать. Но вместо этого она лишь нарвалась на грубость. В ответ блогер якобы услышала от хозяйки, что "с бандеровцами одни проблемы". При этом женщина отказалась встречаться с Батиг.

"Она говорит: "Нет, с этими бандеровцами всегда одни проблемы, ищите себе отель. Завтра вещи заберете, когда придет какая-то уборщица", — рассказала девушка.

Маша Батиг также добавила, что из-за того, что она говорит по-украински, в Одессе на нее якобы "смотрят как на клоуна". Стоит добавить, что видео вскоре было удалено.

Реакция социальных сетей

Сейчас видео уже удалено, но ранее под ним некоторые отмечали что никогда не замечали такой реакции на украинский язык в Одессе.

"Я из Херсона, уже два года живу в Одессе, общаюсь только на украинском! Нигде ни косых взглядов в свою сторону не видела, ни насмешек не слышала", — пишет пользовательница соцсетей Алла.

Также еще одна одесситка написала следующее:

"Такое впечатление, что вы у нас первая украиноязычная и до вас мы даже не знали украинский язык. Зачем такое вообще говорить?" — написала она.

Кроме того, некоторые пользователи предполагают, что владелица квартиры отказала блогеру из-за позднего времени, а не из-за языка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из одесских ресторанов спели песню известного российского певца, который поддерживает президент РФ Владимира Путина.