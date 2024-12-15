У київському театрі мовний скандал - українською говорив тільки один "простак"

Це відбувається в той час, коли посеред вистави стається стабілізаційне відключення електрики

У неділю, 15 грудня, у Києві стався мовний скандал. У театрі "Сузір’я" на виставі "Ви постіль брати будете?" лунав російський виступ.

Про це повідомила одна з відвідувачів Анастасія Дмитрук. За її словами, 90 із 100 хвилин були російською мовою.

Вона пише, що перед початком вистави художній керівник театру Олексій Кужельний попередив гостей, що на початку дійства головна героїня говоритиме російською мовою, і пожартував, що ніхто ще не помер від почутої тут російської, мовляв, все нормально і якщо кому треба, то він має листочки з перекладом її реплік на українську.

"Ну, думаю, ок. Може там якісь репліки вхідні для сміху, задати настрій, чи що. Але виявилось, що головна героїня говорила російською 90 хвилин зі 100, приблизно. У виставі героїв двоє. Російськомовна вчителька "інтелігентка" і україномовний "простяк", провідник Укрзалізниці — "троечник с задатками хулигана", — додає вона.

Потім вона додала, що по завершенню імпрези вони з батьками стали свідками, як російськомовні ж гості обурювалися від цього позиціювання, цього московського затертого наративу: інтелігентам — російська, а простакам, роботягам — українська.

"Я абсолютно щиро приголомшена з цього всього. Якби ж ще використана російська, яку так захищав на вході художній керівник театру, бодай несла додану вартість виставі — але ж ні! Взагалі ніякого сенсу чи виправдання у цій постановці їй немає. Чи втратила б вистава від того, що головна героїня говорила б від самого початку українською? — ні! Там в принципі мовне питання не піднімалося, не розкрите і суть всієї імпрези була не в ньому. Так в чому ж суть?! Чому зі сцени театру у серці Києва звучить російська мова? Чому художній керівник театру захищає це право? Автор пʼєси Анатолій Крим — "російськомовний письменник, драматург, сценарист родом з України". З цього всього напрошується метафоричне питання до керівника театру: Так чий же Крим?", — питає жінка.

Вона пише, що все це відбувається в той час, коли посеред вистави стається стабілізаційне відключення електрики, коли держава на межі виживання, коли в суспільстві криза всіх криз — знаходяться люди, які мають аргументи на захист російської мови на сценах українських театрів.

Раніше "Телеграф" писав, що одеський блогер з понад півторамільйонною аудиторією просуває російську пропаганду