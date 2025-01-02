ГУР получили новый дрон-невидимку Hazard (фото, видео)

Воины ГУР получили комплекс дронов от американских партнеров

Новый год – новые возможности для обороны Украины. Американская благотворительная организация Help Heroes of Ukraine передала воинам Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уникальный беспилотный авиационный комплекс Hazard и внедорожник HMMWV.

Система Hazard разработки "War Hawk" состоит из десяти дронов-камикадзе, пускового оборудования и пульта управления. Это комплекс позволяет эффективно разворачивать и работать в разных боевых сценариях. Самое главное преимущество – "невидимость" для сенсоров.

Дрон-камикадзе комплекса Hazard

Передача комплекса и внедорожника

Дроны изготовлены из композитных материалов, что делает их почти невидимыми для систем электронной борьбы противника. Их бесшумная работа еще больше улучшает их скрытность, поэтому их трудно обнаружить во время миссий, особенно в тылу армии РФ.

Беспилотники способны преодолевать большие расстояния и могут оснащаться боевыми частями разной мощности в зависимости от целей. Главное предназначение дронов комплекса Hazard — уничтожение важных наземных объектов врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первом в истории мировых войн уничтожении морским дроном вертолета с помощью ракет. Это была операция ГУР.