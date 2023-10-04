"Грам" или "грамів": языковед объяснил, как правильно на украинском писать это слово

При написании единиц измерения массы многие делают одну и ту же ошибку

Многие допускают ошибки при написании слова "грам" в родительном падеже (кого/чего?) на украинском языке. Главная путаница в том, как же будет верно — "грам" или все-таки "грамів" или же например "килограм" или "кілограмів"

Правила написания этого слова объяснил языковед и автор учебников Александр Авраменко в эфире "Сніданкок з 1+1". По его словам, это довольно распространенная ошибка. Путем проведения опроса жителей Киева это утверждение таки подтвердилось. Большая часть ответила неверно.

"Типичной ошибкой является форма "100 грам". Правильно сказать не "сто грам, а сто грамів". Так же — не "п'ять кілограм, а п'ять кілограмів", — отметил он.

Для чистоты своей речи и правильного правописания следует запомнить это правило — в конце необходимо добавлять "ів".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно нужно писать слова с частицей "пів". Многие путаются при написании "пів року" или "півроку", "пів’яблука" или "пів яблука" и так далее. Есть несколько определённых простых правил, которые следует запомнить.