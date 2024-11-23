"На початку" или "напочатку": как правильно писать на украинском

Поможет простое правило

В украинском языке существует много слов, написание которых до сих пор путает людей. Если с выражениями "на жаль" и "на щастя" более или менее понятно, то "на початку" вызывает вопросы.

"Телеграф" поможет понять, как правильно писать "напочатку" или "на початку".

Заметим, что правильно писать и вместе, и раздельно. Здесь следует понять, какой частью языка выступает "на початку". Если это наречие, образованное от существительного с предлогом — отдельно. К примеру, на початку своєї літературної діяльности він писав вірші, а потім перейшов на прозу.

В частности:

без: без кінця, без черги, без упину, без жалю;

на: на добраніч, на жаль, на щастя, на сьогодні, на початку ;

; до: до побачення, до речі, до краю, до діла;

з: з радості, з жалю, з горя, з розгону;

в/у: в разі, в міру, уві сні, в далечінь.

Вместе пишем, если "напочатку" — это наречие, то есть его можно заменить словами "насамперед", "спочатку", "спершу" и т.д. Например, напочатку вивчимо абетку, а далі вчитимемося читати.

Напомним, что есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно перевести "зажигалка" и почему не следует говорить "спалахуйка".