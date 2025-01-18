Укр

Сад, выращенный собственноручно, и 13 детей: интересные факты из жизни украинского баснописца, который был ректором Харьковского университета 12 лет

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Петр Гулак-Артемовский
Петр Гулак-Артемовский. Фото Колаж "Телеграфа"

Его жизненный путь поражает неожиданными поворотами

Почти 200 лет назад украинский писатель создал басню, ставшую острейшим произведением XIX века. Однако за этим успехом стояла невероятная история становления.

Петр Гулак-Артемовский – выдающийся украинский писатель, переводчик, поэт-баснописец и педагог XIX века. Автор знаменитой басни "Пан и собака" имел чрезвычайно интересную и непростую жизненную историю, о которой мало кто знает.

Родился будущий литератор 27 января 1790 года в городке Городище Черкасской области в семье священника. В 12 лет остался сиротой, что кардинально изменило его жизнь. Учась в Киево-Могилянской академии, Петр жил в чрезвычайной нужде: питался объедками с базара (по его же словам), а одежду латал сосновыми шпильками. На каникулы до дома добирался пешком или плыл на плотах по Днепру, преодолевая десятки километров.

Интересно, что он сначала учился в Киевской духовной академии, готовясь стать священником, как и его отец. Однако судьба распорядилась иначе — в 1813 году он стал учителем польского языка в Харьковской гимназии, а затем преподавателем и профессором Харьковского университета. Мало кто знает, что Гулак-Артемовский свободно владел восемью языками и был одним из первых переводчиков Горация на украинский язык.

Его карьерный рост был стремительным — от преподавателя до декана словесного факультета, а затем и ректора Харьковского университета. В должности ректора он проработал 12 лет (1841-1849), что являлось рекордным сроком для того времени.

Несмотря на трудное детство, Гулак-Артемовский сумел стать выдающейся фигурой украинской культуры. Его басня-сказка "Пан и собака", написанная в 1818 году, была признана самым острым произведением украинской литературы XIX века. В ней он искусно высмеял крепостнические порядки, используя народный язык и юмор. Примечательно, что некоторые строчки этого произведения остаются актуальными и сегодня.

Личная жизнь писателя также была незаурядной. Он был дважды женат и имел 13 детей — двое от первого брака и одиннадцать от второго. Своим детям баснописец давал чрезвычайно оригинальные имена: Клеоник (впоследствии ставший виртуозным скрипачом), Эпильдафор, Смарагд, Клеопатра, Аполлинария. Интересно, что его сын Клеоник не только стал известным скрипачом, но и преподавал музыку в Харьковском институте благородных девиц.

Мало кому известно, что Гулак-Артемовский был также талантливым садоводом. В своем имении под Харьковом он выращивал редкие сорта яблонь и груш, занимался селекцией. Его сад считался одним из лучших в губернии.

История жизни Петра Гулака-Артемовского — яркий пример того, как талант, настойчивость и труд могут преодолеть самые сложные жизненные обстоятельства. От мальчика-сироты до величайшего литератора, ученого, ректора университета и отца большой семьи — такой путь прошел один из самых известных украинских баснописцев.

Его наследие продолжает жить — произведения Гулака-Артемовского включены в школьную программу, а его именем названы улицы во многих городах Украины. В Харькове установлена мемориальная доска на здании университета, где он работал, а в родном Городище действует музей его имени.

Ранее "Телеграф" рассказывал об истории брака Пантелеймона Кулиша. Несмотря на многочисленные испытания, отказ родителей невесты длился 50 лет.

Теги:
#Украина #История #Гулак-Артемовский