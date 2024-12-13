Жизнь вне шаблонов: Коцюбинский имел слишком молодую любовницу, знал 9 языков, но так и не получил высшего образования

Это гениальный украинский писатель, доказавший, что настоящий талант не нуждается в формальном образовании

Михаил Коцюбинский – уникальная фигура в украинской литературе, доказавшая, что настоящая образованность не всегда измеряется дипломами. Несмотря на то, что он так и не получил официального высшего образования и окончил духовную семинарию, писатель навсегда остался образцом интеллигентности и широкой эрудиции.

Однако его образованность поражала: Коцюбинский свободно владел девятью языками и обладал необычайной страстью к чтению. Университет всегда оставался для него невыполнимой мечтой, но это не помешало ему стать высокоинтеллектуальной личностью, которая могла вести глубокие беседы.

Детство и семья

Михаил Коцюбинский испытал сложные испытания еще в детстве. Семья не имела средств на его обучение, а семейные обстоятельства были крайне затруднительными: мать ослепла, отец умер. Несмотря на это, Михаил не сдался – он учился дома и экстерном сдал экзамен на народного учителя.

Интересно, что писать он начал в довольно раннем возрасте – чтобы поразить первую любовь в 12 лет. Эта детская романтическая страсть стала неожиданным толчком к его литературной карьере.

Литературный путь

Начало литературной карьеры Михаила Коцюбинского оказалось довольно сложным. Его первый рассказ "Андрей Соловко" (или "Учение свет, а не учение тьма") встретили крайне скептически. Эта неудача заставила писателя на несколько лет приостановить литературные пробы.

Несмотря на трудности, Коцюбинский считал себя украинским писателем, хотя был вынужден говорить по-русски. Он интересовался преимущественно западноевропейской литературой, что делало его достаточно неожиданным автором для литературной тогдашней сцены. Уникально, что Коцюбинский также считается классиком крымскотатарской литературы, поскольку одним из первых подробно описал их быт.

Личная жизнь

Жена Коцюбинского, Вера Дейша, имела дворянское происхождение и часто редактировала его произведения. Несмотря на сложные финансовые обстоятельства, она всячески поддерживала мужа – даже собирала деньги на его лечение. У Михаила была уникальная страсть к цветам – он постоянно носил их в бутоньерках и искренне радовался, когда однажды его назвали подсолнухом.

В жизни писателя была романтическая история с Александрой Аплаксиной – россиянкой, которая была младше его на 16 лет. Настолько увлечена она была творчеством Коцюбинского, даже изучала украинский язык, чтобы читать его произведения в оригинале.

Трагические страницы

Жизнь Коцюбинского отмечена не только творческими победами, но и грустными событиями. Он умер молодым – всего в 49 лет. На его похоронах произошли драматические события: супруга Вера запретила принимать цветы от любовницы Александры Аплаксиной. Однако Александра все равно передала венок из цвета яблони. Трагедия семьи продолжилась в 1937 году, когда двое сыновей Коцюбинского были расстреляны.

Жизнь Михаила Коцюбинского – пример чрезвычайной человеческой стойкости, таланта и внутренней силы. Несмотря на многочисленные жизненные испытания, он вошел в историю украинской литературы как непревзойденный мастер слова, чье творчество не знает границ и временных ограничений.

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