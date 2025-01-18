Сад, вирощений власноруч, і 13 дітей: невідомі факти з життя українського байкаря, який був ректором Харківського університету 12 років
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Його життєвий шлях вражає несподіваними поворотами
Майже 200 років тому український письменник створив байку, яка стала найгострішим твором XIX століття. Проте за цим успіхом стояла неймовірна історія становлення.
Петро Гулак-Артемовський — видатний український письменник, перекладач, поет-байкар та педагог XIX століття. Автор знаменитої байки "Пан та собака" мав надзвичайно цікаву та непросту життєву історію, про яку мало хто знає.
Народився майбутній літератор 27 січня 1790 року в містечку Городище на Черкащині в родині священника. У 12 років залишився сиротою, що кардинально змінило його життя. Навчаючись у Києво-Могилянській академії, Петро жив у надзвичайній скруті: харчувався недоїдками з базару, а одяг латав сосновими шпильками. На канікули до дому добирався пішки або плив на плотах Дніпром, долаючи десятки кілометрів.
Цікаво, що спочатку він навчався в Київській духовній академії, готуючись стати священником, як і його батько. Проте доля розпорядилася інакше — у 1813 році він став учителем польської мови у Харківській гімназії, а згодом — викладачем та професором Харківського університету. Мало хто знає, що Гулак-Артемовський вільно володів вісьмома мовами та був одним із перших перекладачів Горація українською мовою.
Його кар'єрне зростання було стрімким — від викладача до декана словесного факультету, а згодом і ректора Харківського університету. На посаді ректора він пропрацював 12 років (1841-1849), що було рекордним терміном для того часу.
Попри складне дитинство, Гулак-Артемовський зумів стати визначною постаттю української культури. Його байка-казка "Пан та собака", написана 1818 року, була визнана найгострішим твором української літератури XIX століття. У ній він майстерно висміяв кріпосницькі порядки, використовуючи народну мову та гумор. Примітно, що деякі рядки цього твору залишаються актуальними й сьогодні.
Особисте життя письменника також було непересічним. Він був двічі одружений та мав 13 дітей — двоє від першого шлюбу і одинадцятеро від другого. Своїм дітям байкар давав надзвичайно оригінальні імена: Клеоник (який згодом став віртуозним скрипалем), Епільдафор, Смарахт, Клеопатра, Аполінарія. Цікаво, що його син Клеоник не лише став відомим скрипалем, але й викладав музику в Харківському інституті шляхетних дівчат.
Мало кому відомо, що Гулак-Артемовський був також талановитим садівником. У своєму маєтку під Харковом він вирощував рідкісні сорти яблунь та груш, займався селекцією. Його сад вважався одним із найкращих у губернії.
Історія життя Петра Гулака-Артемовського є яскравим прикладом того, як талант, наполегливість та праця можуть подолати найскладніші життєві обставини. Від хлопчика-сироти до видатного літератора, науковця, ректора університету та батька великої родини — такий шлях пройшов один із найвідоміших українських байкарів.
Його спадщина продовжує жити — твори Гулака-Артемовського включені до шкільної програми, а його ім'ям названо вулиці в багатьох містах України. У Харкові встановлено меморіальну дошку на будівлі університету, де він працював, а в рідному Городищі діє музей його імені.
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