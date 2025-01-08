Очаровал жену необычным вином: Василий Симоненко был не только талантливым поэтом

Его жизнь оборвалась трагически, но он оставил незабываемый след в культуре Украины

8 января 2025 года украинский поэт, журналист и активист движения "шестидесятников" Василий Симоненко отметил свой 90-й день рождения. Его жизнь тесно связана с Черкассами, где он оставил глубокий след в культурной жизни.

Родившись 8 января 1935 года в селе Биевцы Полтавской области, Симоненко переехал в Черкассы после окончания факультета журналистики в 1957 году. "Телеграф" нашел интересные факты из жизни поэта.

Квартира на Бульваре Шевченко: творческая мастерская

С октября 1960 до своей смерти в 1963 году Василий Симоненко жил в уютной квартире на бульваре Шевченко. Эта квартира стала местом творческих встреч и вдохновения поэта. Чтобы получить ключи от нового дома, Симоненко пришлось работать на стройке. Но именно в этой квартире он писал свои лучшие произведения, наблюдая жизнь города через окно и слушая разговоры соседей.

Люся-малюся: первая и последняя любовь

В Черкассах Василий Симоненко встретил свою первую и единственную любовь – Людмилу, которую все называли Люсей. Во время практики в редакции газеты "Черкасская правда" поэт влюбился в молоденькую курьерку, ставшую для него не только любимой, но и музой. Их любовь расцвела среди газетных статей и творческих встреч. Симоненко признался ей в чувствах, произнеся: "Люся! Люся! Я боюся, що влюблюся". Эти слова стали символом их искренней любви, которая испытала все трудности.

Жена Василия Симоненко Людмила Пивторадни

Вино "Симоне": рецепт влюбленного поэта

Симоненко не только писал стихи, но и умел очаровывать своим мастерством приготовление вина из роз. По словам его друга Николая Снежко, этот напиток стал символом его любви к Людмиле. Во время командировки в Тальное он научился делать вино из роз и решил использовать этот рецепт для покорения сердца своей избранницы. "Когда Василий впервые увидел свою будущую жену, он купил корзину роз, сделал из них вино и угостил ее", — вспоминал журналист Снежко. Поэт называл свое фирменное вино "Симоне", а Людмилу — Люсьен. Этот романтический жест стал частью истории любви.

Весной 1963 года состояние его здоровья резко ухудшилось. В сентябре поэта госпитализировали и врачи диагностировали рак почек. В ночь на 14 декабря 1963 года, в неполные 29 лет, Василий Симоненко скончался в Черкасской больнице.

Во время похорон в друзья поэта попали его дневники и архив, но в Украине эти произведения не издавали еще 15 лет после смерти поэта. Только через 30 лет после гибели Симоненко в независимой Украине он получил Шевченковскую премию посмертно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Михаил Коцюбинский знал 9 языков, но так и не получил высшего образования. Его жизнь в принципе плохо вписывалось в тогдашние стандарты.