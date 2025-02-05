Оформить отсрочку за границей реально, но... Кто из мужчин имеет на это право

Мужчины за границей могут оформить отсрочку, но для этого нужно соответствовать определенным условиям

В Украине военнообязанные при определенных условиях могут получить отсрочку от мобилизации. На нее также рассчитывают некоторые мужчины, которые находятся за границей.

Существует два варианта оформления отсрочки, в частности личная подача документов в ТЦК и СП или дистанционное оформление отсрочки через приложение "Резерв+". Об этом рассказали юристы компании INSEININ.

Заявление на оформление отсрочки через "Резерв+" могут подать лица за границей при следующих основаниях:

лицо имеет инвалидность I-III группы и у него есть действительное пенсионное удостоверение;

военнообязанный, состоящий в браке и на содержании которого есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

студент или аспирант дневной, или дуальной формы обучения, получающий образование выше предыдущего уровня.

Любые другие основания не дают право мужчине за границей оформить отсрочку, пояснили юристы.

В сообщении также отметили, что военнообязанные, которые за рубежом, должны соблюдать правила воинского учета в полном объеме — являться по повестке, уточнять военно-учетные данные, состоять на учете в ТЦК и СП. Если не соблюдать эти правила, мужчины могут понести административную ответственность.

"Оформление отсрочки является правом, а не обязанностью граждан. Поэтому, те военнообязанные, которые не могут оформить отсрочку находясь за рубежом не могут нести какой-либо вид ответственности", — резюмировали они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли отказать мужчине в предоставлении отсрочки из-за неактуального заключения ВВК.