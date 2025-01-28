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Что такое жджок? Значения этого слова из словаря Гринченко забыли

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Жджок
Жджок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это слово обозначает маленькое млекопитающее из семьи насекомоядных

Украинский язык — богатый и разнообразный лексический мир, насчитывающий тысячи слов, каждое из которых имеет свою уникальную историю и значение. Среди этого языкового разнообразия особое место занимают редкие слова, которые, к сожалению, часто забываются или выходят из употребления.

"Телеграф" рассказывает о слове жджок, которое в украинском языке имеет значение, относящееся к зоологии. Оно указывает на землеройку, являющуюся маленьким млекопитающим из семейства насекомоядных. Эти животные снаружи напоминают мышей, но имеют характерную вытянутую мордочку, похожую на хобот.

Происхождение и употребление

Этимология слова "жджок" связана с его использованием в западноукраинских говорах, где оно часто употребляется для обозначения именно землеройки (Sorex). Известно, что землеройки являются важными представителями фауны, выполняющих роль в контроле популяций насекомых и других мелких беспозвоночных.

Особенности

Землеройки, или жджоки, имеют ряд интересных характеристик:

  • Обычно они небольшие, достигают длины 5-10 см.
  • Они обитают в разных местах, включая лесистые и травянистые местности.
  • Основу их рациона составляют насекомые и другие мелкие беспозвоночные.

Эти животные играют важную роль в экосистемах, способствуя поддержанию баланса в природе благодаря своей деятельности. А изучение редких слов позволяет нам лучше понимать глубину и красоту украинского языка, а также его способность передавать нюансы мыслей и чувств.

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