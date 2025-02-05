"Сектор Газа" или "Сектор Гази": как правильно говорить на украинском

В Институте украинского языка НАН Украины дали ответ

Израильско-палестинский конлфикт долгое время на слуху и в инфопространстве до сих пор не пришли к единому написанию названия Сектор Газа (или Газы). Некоторые используют первый вариант, другие — второй.

В Институте украинского языка НАН Украины дали ответ, как же на самом деле правильно называть эту местность. Пояснение дала профессор Екатерина Городенская, пишет OBOZ.UA.

Так, она отметила, что слово "сектор" со значением "часть определенного участка, район" в украинском языке предусматривает зависимое существительное в форме родительного падежа. Например: сектор стадиона, сектор города.

"В составе упомянутого топонима слово Сектор также должно сочетаться с названием города в форме родительного падежа. Поскольку исходная форма "Газа", то в родительном падеже имеем "Газы", — рассказала Городенская.

То есть, в украинском языке правильно писать: "Сектор Гази".

Справка: Сектор Газа – это узкая территория на восточном побережье Левантийского моря. Длина территории составляет 54 км, ширина – 12 км. Фактически это один из самых густонаселенных регионов в мире: на площади 363 кв. км проживает около 1,5 млн. человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое слово правильно употреблять в украинском языке — "безкоштовний", "безоплатний" или "безплатний". Оказывается, что в этом случае есть несколько нюансов.