Не просто флирт. Как на украинском интересно назвать кокетство
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Существует немало интересных синонимов
В украинском языке существует немало аналогов к заимствованным словам с иностранного или к русизмам. Так, к примеру, флирт можно назвать заграванням или упаданням.
Об этом свидетельствуют данные портала "Словотвір". Отмечается, что слово "флирт" происходит от английского слова "flirt", которое означает ухаживание, кокетство, любовную игру.
В украинском языке есть "флірт" и его можно использовать в разных стилях, однако существуют этнические соответствия. Они призваны разнообразить произношение и расширить словарный запас.
Как на украинском назвать флирт
- залицяння;
- загравання;
- залицянки;
- лицяння;
- женихання;
- упадання;
- личкуватися (до когось);
- любання;
- мизкання;
- замилування;
- вабління, ваблення.
Все эти варианты могут сделать произношение более интересным, однако слово "флірт" также можно использовать. Оно в украинском языке является существительным мужского рода и склоняется по всем падежам как в форме единственного, так и множественного числа.
Добавим, что по словарю синонимов флирт еще можно называть кокетство и фіглі-міглі. Последнее может использоваться и в значении ухаживания, и в смысле уловок или проказ.
Напомним, что ласково любимых на украинском языке не следует называть "котик" и "птенчик", ведь существуют этнические соответствия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине начали употреблять редкое слово, в написании которого ошибаются даже СМИ.