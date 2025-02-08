Не просто флирт. Как на украинском интересно назвать кокетство

Существует немало интересных синонимов

В украинском языке существует немало аналогов к заимствованным словам с иностранного или к русизмам. Так, к примеру, флирт можно назвать заграванням или упаданням.

Об этом свидетельствуют данные портала "Словотвір". Отмечается, что слово "флирт" происходит от английского слова "flirt", которое означает ухаживание, кокетство, любовную игру.

В украинском языке есть "флірт" и его можно использовать в разных стилях, однако существуют этнические соответствия. Они призваны разнообразить произношение и расширить словарный запас.

Как на украинском назвать флирт

залицяння;

загравання;

залицянки;

лицяння;

женихання;

упадання;

личкуватися (до когось);

любання;

мизкання;

замилування;

вабління, ваблення.

Все эти варианты могут сделать произношение более интересным, однако слово "флірт" также можно использовать. Оно в украинском языке является существительным мужского рода и склоняется по всем падежам как в форме единственного, так и множественного числа.

Добавим, что по словарю синонимов флирт еще можно называть кокетство и фіглі-міглі. Последнее может использоваться и в значении ухаживания, и в смысле уловок или проказ.

Напомним, что ласково любимых на украинском языке не следует называть "котик" и "птенчик", ведь существуют этнические соответствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине начали употреблять редкое слово, в написании которого ошибаются даже СМИ.