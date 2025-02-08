Укр

Не просто флирт. Как на украинском интересно назвать кокетство

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как на украинском правильно называть флирт Новость обновлена 08 февраля 2025, 12:44
Как на украинском правильно называть флирт. Фото Freepik/ИИ

Существует немало интересных синонимов

В украинском языке существует немало аналогов к заимствованным словам с иностранного или к русизмам. Так, к примеру, флирт можно назвать заграванням или упаданням.

Об этом свидетельствуют данные портала "Словотвір". Отмечается, что слово "флирт" происходит от английского слова "flirt", которое означает ухаживание, кокетство, любовную игру.

В украинском языке есть "флірт" и его можно использовать в разных стилях, однако существуют этнические соответствия. Они призваны разнообразить произношение и расширить словарный запас.

Как на украинском назвать флирт

  • залицяння;
  • загравання;
  • залицянки;
  • лицяння;
  • женихання;
  • упадання;
  • личкуватися (до когось);
  • любання;
  • мизкання;
  • замилування;
  • вабління, ваблення.

Все эти варианты могут сделать произношение более интересным, однако слово "флірт" также можно использовать. Оно в украинском языке является существительным мужского рода и склоняется по всем падежам как в форме единственного, так и множественного числа.

Добавим, что по словарю синонимов флирт еще можно называть кокетство и фіглі-міглі. Последнее может использоваться и в значении ухаживания, и в смысле уловок или проказ.

Напомним, что ласково любимых на украинском языке не следует называть "котик" и "птенчик", ведь существуют этнические соответствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине начали употреблять редкое слово, в написании которого ошибаются даже СМИ.

Теги:
#Украинский язык #Флирт #Как правильно