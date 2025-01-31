"Горілка" или водка? Чем отличается и как правильно называть на украинском

Между этими словами есть разница

В украинском языке многие используют для обозначения известного алкоголя два названия — "водка" и "горілка". Однако мало кто на самом деле знает, что это не одно и то же.

В русском языке говорят "водка". Тем не менее в древности слово "водка" означало не спиртной напиток для опьянения, а настойку лекарственных трав для наружного и внутреннего применения. Водки различались по направлению лечебного действия: рус. "водка желудочная", "водка легочная", "водка сердечная".

Водкой украинцы называли дестилляты двойной перегонки, которые имели высшее содержание спиртов, проходили примитивную очистку фильтрами и яичным белком. Этот тип напитка называли "водка" "водка двойная" "водка дубельтовая".

Во времена гетманщины были мероприятия под названием "на водке", как правило, это были угощения при переговорах и служебных встречах. После "водки" все расходились по своим домам и там уже обедали или ужинали полноценно.

Слово "горілка" скорее всего, образовалось от глагола "горіти", и из польского языка (gorzałka) попал в староукраинский и чешский (чешское – paléna voda – "горілка", отсюда же чешское pálenka – особый сорт "горілки"). В староукраинском языке это название передавало особенности технологического процесса дистилляции.

"Горілкой" украинцы называли зерново-солодовый дистиллят первого перегона. Тем временем водка состоит из спирта, изготовленного ферментным способом. В этом заключается главная разница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском языке правильно назвать завтрак из яиц.