Большой штраф и срок получил "черный лесоруб" всего за три дерева в Хмельницкой области

Бензопилу, которой совершено преступление, также конфисковали

Три дерева обошлись пенсионеру из Хмельницкой области в кругленькую сумму — более 200 тысяч гривен. Мужчина незаконно срубил грабы в национальном парке "Мале Полесье", за что теперь будет отвечать перед законом.

Нарушитель объяснил, что просто хотел снабдить дровами своих пожилых родителей. Об этом идет речь в приговоре Изяславского районного суда Хмельницкой области.

Инцидент произошел 22 февраля 2024 года около села Комыны Шепетовского района. Пенсионер срубил три дерева породы граб с диаметрами пня 19, 32 и 37 сантиметров на территории природно-заповедного фонда, нанеся ущерб государству на 208 781 гривну.

В суде мужчина полностью признал вину и уже добровольно вернул государству 100 тысяч гривен. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 246 Уголовного кодекса.

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и назначил смягченное наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также пенсионер должен оплатить оставшиеся суммы убытков — 108 781 гривну и судебные издержки — 7 572 гривны. Бензопилу, которой совершено преступление, конфисковали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ворохте суд наказал мужчину за нападение на военного на блокпосту. Судили обвиняемого по двум статьям.