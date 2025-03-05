Хватит говорить "гарно виглядаєш": запасайтесь комплиментами на украинском к 8 Марта

Есть множество комплиментов на украинском, которые очень мило звучат

Близится женский праздник 8 Марта, в который никак нельзя обойтись без комплиментов прекрасным дамам. Однако нередко в украинском языке делают ошибки, говоря приятные слова о внешности человека.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала, как правильно похвалить чью-то внешность. Она пояснила, что такой комплимент как "гарно виглядаєш" — калька с русского языка (хорошо выглядишь).

По словам Черемис, "виглядати" можно в окно, или из-за ворот. Также "виглядаємо" кого-либо, например, детей из школы.

"А вигляд маємо гарний", — отметила языковед.

Таким образом правильный комплимент в украинском языке звучит так: "Маєш гарний вигляд". Так можно похвалить внешний вид или стиль человека.

Какие еще комплименты можно сделать на украинском языке:

"Не можу відвести від тебе очей";

"Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав";

"Ти особлива і не схожа на інших";

"Твоя краса зводить мене з розуму";

"У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене";

"Сьогодні ти прекрасна, як і завжди".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно обращаться к женщинам всех возрастов.