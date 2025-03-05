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Хватит говорить "гарно виглядаєш": запасайтесь комплиментами на украинском к 8 Марта

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Как делать комплименты на украинском языке Новость обновлена 05 марта 2025, 14:55
Как делать комплименты на украинском языке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть множество комплиментов на украинском, которые очень мило звучат

Близится женский праздник 8 Марта, в который никак нельзя обойтись без комплиментов прекрасным дамам. Однако нередко в украинском языке делают ошибки, говоря приятные слова о внешности человека.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала, как правильно похвалить чью-то внешность. Она пояснила, что такой комплимент как "гарно виглядаєш" — калька с русского языка (хорошо выглядишь).

По словам Черемис, "виглядати" можно в окно, или из-за ворот. Также "виглядаємо" кого-либо, например, детей из школы.

"А вигляд маємо гарний", — отметила языковед.

Таким образом правильный комплимент в украинском языке звучит так: "Маєш гарний вигляд". Так можно похвалить внешний вид или стиль человека.

Какие еще комплименты можно сделать на украинском языке:

  • "Не можу відвести від тебе очей";
  • "Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав";
  • "Ти особлива і не схожа на інших";
  • "Твоя краса зводить мене з розуму";
  • "У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене";
  • "Сьогодні ти прекрасна, як і завжди".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно обращаться к женщинам всех возрастов.

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#Украинский язык #Комплименты #8 марта