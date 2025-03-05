Хватит говорить "гарно виглядаєш": запасайтесь комплиментами на украинском к 8 Марта
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Есть множество комплиментов на украинском, которые очень мило звучат
Близится женский праздник 8 Марта, в который никак нельзя обойтись без комплиментов прекрасным дамам. Однако нередко в украинском языке делают ошибки, говоря приятные слова о внешности человека.
Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала, как правильно похвалить чью-то внешность. Она пояснила, что такой комплимент как "гарно виглядаєш" — калька с русского языка (хорошо выглядишь).
По словам Черемис, "виглядати" можно в окно, или из-за ворот. Также "виглядаємо" кого-либо, например, детей из школы.
"А вигляд маємо гарний", — отметила языковед.
Таким образом правильный комплимент в украинском языке звучит так: "Маєш гарний вигляд". Так можно похвалить внешний вид или стиль человека.
Какие еще комплименты можно сделать на украинском языке:
- "Не можу відвести від тебе очей";
- "Ти найкрасивіша дівчина з усіх, кого я зустрічав";
- "Ти особлива і не схожа на інших";
- "Твоя краса зводить мене з розуму";
- "У тебе надзвичайний колір очей, що зачаровує мене";
- "Сьогодні ти прекрасна, як і завжди".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно обращаться к женщинам всех возрастов.