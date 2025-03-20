Воля, оберіг и не только — 10 украинских слов, которые заимствовал польский язык

Состоялись взаимные заимствования

Украинский язык очень богат и разнообразен, есть слова, которые у нас позаимствовали поляки. Хотя украинцы нередко думают, что наоборот — мы у них.

Филологиня Мария Словолюб рассказала, какие украинские слова используются в польском языке. Оба языка — славянские и имеют много схожих слов.

10 слов, которые польский заимствовал у украинского:

воля

доля

хата

нагайка

оберіг

вишня

борщ

квас

відьма

город

городище

Это далеко не полный перечень. Языковед объяснила, что есть такие слова, которые могут быть и в польском и в украинском. Это не всегда означает, что кто-то у кого-то их перенял, так как оба языка — славянские.

"Но часто я замечаю за вами один момент — призму неполноценности. Почему то, что на самом деле наше, вы дарите, или присваиваете другим языкам или национальностям? Украинский — удивительно богатый и разнообразный, заботьтесь о нем и цените", — обратилась Мария Словолюб к украинцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 10 украинских словах, которые часто употребляют неправильно. Среди них много таких, которые мы слышим каждый день.