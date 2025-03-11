Как не опозориться, когда у вас спросили время на украинском: забудьте о "без п'яти" и "пів сьомого"
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Очень часто украинцы делают в этом ошибки
Многие украинцы сейчас активно переходят на родной язык. Однако, время от времени с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать затруднения. Это касается, например, времени.
О тонкостях в этом вопросе рассказывает 24 Канал. Как же правильно ответить, когда вас спросили "Котра година?".
Для этого используются предлоги:
- по / на – до 30 минут;
- за / до – с 31 минуты.
Рассмотрим на примере:
Если, например, сейчас 6 часов. Разбейте этот час на две части: до 6:30 и после 6:30.
Время в первой части мы будем говорить с предлогами "по" и "на".
6:05 — п'ять хвилин по сьомій и п'ять хвилин на сьому.
Во второй части нужно говорить с предлогами "за" и "до".
6:45 — за п'ятнадцять хвилин сьома и п'ятнадцять хвилин до сьомої.
Откажитесь от употребления форм:
- в вісім годин – о восьмій годині;
- п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
- пів сьомого – пів на сьому;
- п’ять тридцять – п'ята тридцять;
- без десяти сім – за десять сьома.
Напомним, ранее мы писали о популярных украинских словах, которые украинцы ежедневно произносят неправильно.