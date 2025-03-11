Как не опозориться, когда у вас спросили время на украинском: забудьте о "без п'яти" и "пів сьомого"

Очень часто украинцы делают в этом ошибки

Многие украинцы сейчас активно переходят на родной язык. Однако, время от времени с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать затруднения. Это касается, например, времени.

О тонкостях в этом вопросе рассказывает 24 Канал. Как же правильно ответить, когда вас спросили "Котра година?".

Для этого используются предлоги:

по / на – до 30 минут;

за / до – с 31 минуты.

Рассмотрим на примере:

Если, например, сейчас 6 часов. Разбейте этот час на две части: до 6:30 и после 6:30.

Время в первой части мы будем говорить с предлогами "по" и "на".

6:05 — п'ять хвилин по сьомій и п'ять хвилин на сьому.

Во второй части нужно говорить с предлогами "за" и "до".

6:45 — за п'ятнадцять хвилин сьома и п'ятнадцять хвилин до сьомої.

Откажитесь от употребления форм:

в вісім годин – о восьмій годині;

п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;

пів сьомого – пів на сьому;

п’ять тридцять – п'ята тридцять;

без десяти сім – за десять сьома.

Напомним, ранее мы писали о популярных украинских словах, которые украинцы ежедневно произносят неправильно.