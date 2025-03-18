Хватит уже говорить "добрий ранок": как правильно здороваться утром на украинском языке

Есть важные нюансы, которые нужно запомнить

В украинском языке есть множество способов поздороваться с человеком утром. Однако говорить "добрий ранок" точно не следует, поскольку это будет ошибкой.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис детально объяснила, как говорить стандартные фразы приветствия, чтобы они звучали правильно. Она подчеркнула, что единственная верная форма приветствия — "доброго ранку".

Если мы здороваемся днем, тогда "добрий день", а вечером — "добрий вечір".

Нередко можно услышать, что некоторые говорят, например, "Доброго дня". Однако такую фразу более уместно использовать только в пожеланиях, например: "Зичу доброго дня".

Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А днем и вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".

Разнообразить приветствия можно так:

"Вітаю!"

"Мої вітання!"

"Радий вас бачити!"

"Радий вітати вас!"

"Здрастуйте!"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как не опозориться, когда у вас спросили время на украинском. Забудьте о "без п'яти" и "пів сьомого". Есть более корректные варианты ответов, которые можно использовать в данном случае.