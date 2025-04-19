Этих собак любила королева Елизавета II: за сколько корги продают в Украине

Эта порода имеет тысячелетнюю историю, однако благодаря королеве пережила настоящий бум

Королева Великобритании Елизавета II получила первые корги на день рождения в 1944 году и с тех пор не расставалась с этими собаками. Она любила породу очень корги пемброк.

В Украине этих собак можно приобрести по ценам от 8,5 до 50 тысяч гривен за щенка. Все зависит от родословной, питомника, цвета, наличия документов и прививок.

Цена на корги в Украине

Среди объявлений также встречаются трехцветные корги. Такие щенки имеют три цвета шерсти — белый, черный и коричневый (рыжий).

Щенок трехцветной корги

Взрослый трехцветный корги

Что за порода корги

Это небольшая порода пастушьих собак, происходящая из Пембрукшира, Уэльс. Историю вельш-корги пемброк можно проследить во Фландрию в 12 веке. У этой собаки очень характерная внешность – короткие лапы, длинное тело и лисья мордашка. Есть другая порода корги — кардиган вельш-корги, у которой длинный не купированный хвост. Пемброки, как правило, меньше, чем кардиганы.

Корги разных цветов

Королева Елизавета II владела более 30 вельш-коргий пемброк во время своего правления, все они происходили от ее первой собаки Сьюзен. Корги королевы стали культовыми символами ее правления и британской королевской семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о священной собаке китайских императоров. Пекинесы сейчас очень изменились от того, какими были в древние времена.